在什麼都講究「快」的流動網路時代，訊息的傳播速度就像病毒，同時還具有潛在的強大誤導性，尤其是那種「斷章取義」的訊息。前一陣，內地微博的一則開屏廣告就引起了不少爭議。對，就是那個iPhone用户被淋成落湯雞的廣告。時長只有幾秒的畫面選擇性地向用户展示了iPhone 12優秀的一面：防水能力讓人放心。



如果你像99%的人一樣，不是手機技術發燒友，就會認為你的iPhone 12可以隨意應付那種流量的水流。殊不知廣告裏的這種做法很可能會讓你的手機報廢，然後廠商還不給保修。

那麼手機的「防水」能力到底意味着什麼？面對廠商們自信十足的防水性能宣傳，我們該如何看待，該如何保護自己的手機呢？本文將會給你答案。

▼▼▼點擊即睇5大要點保護手機，下文有「防水」手機詳細解說▼▼▼

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01/ 沒有真正「防水」的主流手機

首先我們要明確一點，不管廠商如何宣傳，不是特種設備的主流手機，在嚴格意義上並不能被稱為「防水」，頂多是「抗水」。

這麼說的原因就在被眾多手機廠商採用的IP防水等級上。我們在手機上看到的諸如「IP67」或「IP68」的防水等級，都是在特定實驗環境下的測試結果（最後一位數字為防水等級）。

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那麼這個測試有怎樣的要求呢？拿iPhone 12 Pro系列手機舉例，在蘋果官網的產品頁面下是這麼寫的：「在受控制的實驗室環境下接受測試，根據 IEC 60529 標準獲得 IP68 防護等級 (可在水深達 6 米長達 30 分鐘)。」

所以說，即使在完美的實驗室環境下，手機也只能在一定程度上抵抗水的侵襲，做不到真正的防水。

然後，在IEC 60529的測試標準細則中，我們能發現這些測試還有額外的嚴格變量控制。除了手機接觸水的方式、方向、距離、壓強，測試甚至還對環境温度、空氣壓強和空氣濕度有嚴格要求。當然最重要的，也是日常生活中很難滿足的，就是水本身了——必須是「清潔」的水。

這就意味着日常生活中的茶水、飲料、咖啡、火鍋湯底、海水和礦物水等「不清潔」、温度可能極端的水都不在IP評級的考量範圍內。

所以說，IP評級只意味着一部手機通過了條件極其特殊的測試，並不意味着這部手機能在生活中的種種情況下具備讓你「放心」的防水能力。

相關圖輯：iPhone防水功能累Apple被罰9400萬 為何防水手機會入水還沒保養▼▼▼

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02/ 宣傳的防水等級只是個「一次性」承諾

廠商不給進水手機保修的原因很簡單，因為即使是那些有IP評級的手機，面對生活中各類液體時也相當脆弱。這不僅是因為IP評級本身就不涵蓋所有生活場景，更是因為手機的IP評級其實就是個「一次性」的承諾。

手機剛下生產線時或許還具備宣傳的完整IP防水能力，但當一部手機服役了一段時間，或者在倉庫和貨架上「躺」了一段時間後，手機的防水能力就會因為內部防水材料的老化而降低。

由於現代智能手機對輕薄和性能的極致追求，廠商無法像特種設備那樣為了加入專業耐久防水措施而犧牲手機本身的功能。所以，手機廠商們使用了省空間、省成本的防水解決方案：膠水、橡膠、過濾網和主板塗層。膠水負責堵上手機屏幕、中框和背板之間的縫隙，橡膠負責密封開孔、按鍵或主板接口。至於主板防水塗層，這在手機中還很少見，大家可以暫時忽略它。

就像汽車上的玻璃密封條一樣，手機上的這些防水措施都是會自然老化的。經過風吹日曬和温度起伏後，手機的密封材料很可能會出現開裂、破損或磨損，從而導致防水失效。這也是為什麼在iPhone 12 Pro和小米11 Ultra的產品頁面最下方的小字中，我們都能看到以下字樣：「防濺、抗水、防塵功能並非永久有效，防護性能可能會因日常磨損而下降。」

03/ 如何正確使用「防水」手機

當手機的防水措施老化後，一旦內部出現水，除了可能的短路，手機還面臨着電路的腐蝕。生活中液體中的成份（比如礦物質）會和手機電路中的材料發生化學反應。所以我們在使用手機時一定要小心，至少要注意以下幾點：

不要水洗手機：

用水洗手機的主要危害有兩點，第一是水龍頭的壓強。如果不小心把水龍頭擰過了，持續的、過於強勁的水流沒準就能衝破手機的防護。第二，有水洗手機習慣的人實在太多，這麼做的人多了，就總會有出事的。

不讓手機泡水：

不管是浴缸、游泳池還是洗手池，都不是手機該呆的地方。先不說水是否清潔，如果手機防水材料已經老化了，水再清潔也會有害。除非想換手機，否則別這麼做。

不要把手機放在冰水或冰箱裏：

如果外界環境温度很低，即使手機100%防水，也會因為內外温差過大而把內部空氣中的水蒸氣凝結成液體，造成等同於進水的損傷。由於手機內部部件發熱很大，所以温差條件極易達成，大家一定不要抱有僥倖心理。

去海邊做好防水措施：

海水應該是日常生活中最危險的透明液體之一了，因為海水中的鹽可以輕易腐蝕手機的密封材料，即使是新手機也經不住這樣的折騰。如果真要把手機帶到有可能接觸海水的地方，需要提前給手機配個防水袋。

進水後立刻找專業人士拆開手機：

很多人在手機進水後都會把手機埋在大米裡，認為大米可以把水吸走。然而事實是，由於手機內部結構的複雜與緊湊，水會被藏在非常隱秘的地方。別提大米，就連乾燥劑都吸不走被密封在犄角旮旯裏的水。不管是自己處理還是交給維修人員，第一件事都是斷電（關機、如果可以的話移除電池）並拆開手機，去除大灘的水，並讓潮濕的機身內部儘可能暴露在空氣當中。否則水在你手機裏的時間就會非常久，久到可以使勁「搞」破壞。

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04/ 總結：不要主動找麻煩

具備IP評級確實是一部手機相對於無評級手機的優點，但也僅此而已。在實際使用中，IP評級無法保證手機不會因為進水而報廢。除非是突然下雨或者杯子被碰灑這種意外情況，大家不應當讓手機主動接觸惡劣環境。能保護手機的不是什麼實驗室認證的評級，而是你的使用習慣。

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