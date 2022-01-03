長戴耳機易引發中耳炎流膿　勿連續使用超過1小時　還要注意這些

相信很多人都有類似經歷，不管是因為心情太 down，還是因為鄰居太吵，總需要帶着耳機播放點音樂或者白噪音幫助入睡。不過需要注意的是，這個小習慣可能造成耳聾。



最近，「女子戴耳機聽歌睡覺致耳聾」的話題引發了非常多討論。今年 33 歲的樊女士，由於存在神經衰弱的毛病，睡眠一直不太好。為此，她想到了戴耳機聽歌睡覺。最近半個多月，樊女士發現自己的耳朵總是有「嗡嗡嗡」的鳴音，聽力也變差，就醫後診斷為突發性耳聾。

說到「嗡嗡嗡」的耳鳴音，我一下子慌了起來，因為最近半年我的右耳朵都是類似狀態，不僅有耳鳴，還伴隨間歇性刺痛。看到樊女士的遭遇，我立馬預約了耳鼻喉科的掛號。

經過一頓檢查，醫生告訴我患有中耳炎，耳道內有多處結痂，可能是反覆感染後留下的。而對於我這樣的病例，醫生似乎見多不怪，直接問我每天帶耳機多長時間。我快速計算了一下，每天要佩戴無線降噪耳機 6 小時以上。

長戴耳機易引發中耳炎，點擊圖片了解要注意哪些事項：

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01 帶耳機聽歌為何耳聾了

不過，我跟醫生溝通了解到，帶耳機聽歌睡覺導致耳聾，很可能是因為音量太高，損害了聽力。

其實，不僅是帶耳機聽歌可能會導致耳聾，在任何高音量的環境中，都可能引起聽力損傷。比如夜晚去酒吧、唱卡啦OK之後，總會短暫地出現聽不清外界聲音的情況。

醫生建議，使用耳機聽音樂音量不超過最大音量的 60%，連續聽的時間不要超過 60 分鐘。現在，手機上都有音量調節提醒，會給出音量大小建議，大家平時可以跟據建議調節音量。

02 別讓耳機變成細菌培養基

按照醫生的說法，無線藍牙耳機普及之後，現在帶耳機太久導致耳朵發炎的患者非常普遍。由於無線藍牙耳機的存在感較低，很容易長時間佩戴。由於佩戴時間太久，耳塞與耳道之間形成了一個密閉氣室，問題就出現了。

我們知道，幾乎所有密閉的、潮濕的、溫暖的空間裏，都會容易滋生細菌真菌。有了無線藍牙耳的助攻，耳道這種本來就不太乾淨的地方，迎來了自己的「暖濕氣流」，各種病菌開始茁壯生長，耳朵發炎幾乎毫無意外。

有人可能會問，有線耳機也能形成密閉空間，為什麼就沒有這麼多問題呢？大家可以想想以前佩戴有線耳機的場景，是不是一旦不聽歌了，會把耳機取下來掛在脖子上，連續佩戴時間不會特別長。

無線耳機不但不會被記得摘下來，甚至為了佩戴牢固，氣密性也比無線耳機更好，可以說是完美的細菌培養基。

03 怎麼健康地使用無線藍牙耳機

數據機構 Strategy Analytics 的數據顯示，2022 年真無線藍牙耳機出貨量將達到 5 億。可以預見，如果不能夠健康地使用無線藍牙耳機，耳朵生病的人一定會越來越多。

根據發病原因可知，無線藍牙耳機導致耳朵發炎可以避免，那就是減少長時間佩戴。如果大家很難做到，那麼至少要定期給耳機消毒，減少把更多病菌帶入到耳朵裏。

另外，購買耳機的時候可以選擇抗菌耳套產品，也可以購買市面上的抗菌耳套定期替換。我發現，市面上有抗菌耳套的產品不是很多，但也不難找。

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