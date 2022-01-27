初一濕度高達95%！消委會14款抽濕機評測　附8大貼士避免意外起火

消委會 14款抽濕機 評測｜隨農曆新年到來，不只冬季季候風仍令天氣寒凍，同時相對濕度都非常高，在年初一至初三都高達 95%，果然「香港濕凍世界第一」。潮濕天氣不只令衣物難乾，甚至會影身體不適倦怠乏力。

這時候又輪到抽濕機出場，消委會曾測試市面上14款抽濕機，當中有一款更得到 5 星評分，到底入手抽濕機前要留意哪幾點呢？哪些款式又比較建議購買呢？



抽濕機的尺寸﹑抽濕量和水缸容量五花百門，挑選時要根據自己的需要購買

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根據天文台的數據顯示，未來 9 天包括農曆新年期間，香港的相對濕度都極高，初一至初三甚至高達 95%。消委會就曾與機電工程署合作測試市面 4 款二合一空氣淨化抽濕機（$4688~$5980），以及 10 款傳統抽濕機（$1899~$5480），如正打算入手的話，以下資料或能幫你作出較好的選擇。

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👇👇消委會14款抽濕機評測結果👇👇

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假若已經有抽濕機的話，亦不要以為拿出來直接開機就行，其實使用抽濕機有很多細節位，使用不當不只會應該抽濕效果，甚至有機會導致意外發生。《香港01》科技玩物頻道記者就曾向香港理工大學電機工程系教授鄭家偉了解，有關抽濕機安全使用要注意的事項，發現原來抽濕機晾衫放錯位隨時會導致著火。

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