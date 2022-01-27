Switch《寶可夢傳說阿爾宙斯》上市，今集玩法跟過去分別很大，單是在地圖上能見到精靈，已經是兩個世界，馬上送上新手指南，方便首次玩《阿爾宙斯》的新手上路。
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《阿爾宙斯》的舞台洗翠地區（即未來的神奧地區），因為時間線上是發生在古時，風格走日系路線，人類的村莊「祝慶村」看來比較古色古香，四處被大自然環繞，最大舞台是「天冠山」以及「黑曜原野」，很少有大型建築物，很容易會與《MHR》聯想在一起。
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6個初心者Tips
+2
👍收集實體書寶可夢圖鑑👍
寶可夢圖鑑這重要的道具，古時也是靠前人一步一腳印手抄而成，《阿爾宙斯》內的圖鑑是一本實體書，玩家的目標就是要收集全部精靈，才會見到傳說級的阿爾宙斯。
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👍前線基地做任務👍
遊戲中還有紮營為根據地的玩法，在冒險的途中可以獲得各式各樣的材料，回到營地以「工藝製作」組合材料製作新道具，原來平時給錢就可以買的精靈球，古時也需要用道具製作。
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原來，Switch《Pokemon 劍盾》玩家，只要使用同一部主機開《阿爾宙斯》，就可以解任務，挑戰後得到幻之寶可夢「謝米（陸上形態）」。以及「奇麗服・謝米」和「奇麗束腿褲・謝米」
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