傳Apple今秋將推出4款新iPhone　更有iPad、Mac等14款新產品

據外媒MacRumors報道，彭博社Mark Gurman表示，蘋果今年將發布史上品類最多的新設備，大部分硬件將在秋季發布會推出。



根據Gurman的說法，大多數新產品預計將在秋季推出，但iMac可能會更早推出。蘋果計劃在三月或四月舉行春季活動，屆時將推出5G iPhone SE，一款帶有A15晶片的更新iPad Air，也許還有至少一台Mac。

點擊圖片了解今年Apple預計會推出哪些新產品：

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Mark Gurman表示，蘋果正在開發四款新iPhone（iPhone 14，iPhone14 Max，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Max），一款更新的低端MacBook Pro，一款更新的大屏幕iMac，一款新的Mac Pro，一款重新設計的MacBook Air，第二代AirPods Pro，三款Apple Watch（Series 8，SE和Rugged）， 一款低端iPad，以及新的iPad Pro型號。

蘋果可能會利用春季活動將M1 Pro晶片帶到另一台Mac上，無論是高端iMac還是Mac mini，但Mac的大部分更新，其中將包括新版本的Mac Pro和完全大修的MacBook Air，不太可能在秋季之前發生。

蘋果還計劃在2022年推出其AR/VR頭顯，但有傳言稱該設備的首次亮相可能已被推遲到2023年，因為仍有問題需要解決。

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