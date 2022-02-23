財政預算案2022 派 $10,000 電子消費券｜今日（23日）財政預算案2022宣布多項紓困措施，電子消費券加碼 $10,000，早快將在 4 月派第一期 $5,000 電子消費券。今次第一期的金額比上次分 3 次派發每期金額多，$5,000 可以收入不少高 CP 值的數碼產品，以下將分享 9 件約 $5,000 的必買心水推介。



雖然暫時未知到詳細的派發細節，但也可以先選定target，即睇以下9款$5,000 可以收入不少高 CP 值的數碼產品。

財政預算案2022 消費券｜iPhone﹑Dyson 9件$5000數碼產品推介

👉財政預算案2022 1萬元電子消費券｜合金玩具 Figure 10件必買推介

1﹑iPhone SE 3

Apple 將在 3 月舉行春季發布會，有傳會推出 iPhone SE 3，並用上 iPhone 13 同級的 A15 晶片，以及支援 5G 上，將成為 Apple 最便宜的 5G 手機。價值估計會和現在的 iPhone SE 2相若。

價錢：約$3,399（64GB）／$3,899（128 GB）。

👉iPhone電池｜4大訣竅延長壽命、續航力 健康度低過幾多就要換？

2﹑iPad Air 5

如果你想用消費券買 iPad，那可以等同樣有很大機會在 Apple 春季發布會推出的iPad Air 5，傳聞有使用 A15 晶片，以及支援 5G，螢幕更有可能首次用上 OLED 材質。

價錢：約$4,799（Wi-Fi版）／$5,799（Wi-Fi+流動網絡）

👉消委會12款空氣清新機評測 Philips/小米/Hitachi哪款性價比高？

3﹑Panasonic nanoe X空氣淨化抽濕機

新一波疫情越來越嚴重，個人和家人的健康最關重要，Panasonic nanoe X空氣淨化抽濕機配有升級版nanoeX納米離子除菌淨化技術，能主動抑制病毒及細菌高達99.99%，包括新型冠狀病毒。

價錢：F-YAU25H (25公升) HK$6,280／（21公升) HK$5,880

👉消委會智能手錶／手環評測｜$899小米Mi Watch一項表現比Apple高

4﹑Dyson V12 Detect Slim

Dyson V12 Detect Slim 新加入了2個全新設計的吸頭、3個新功能，包括雷射偵測、自動吸力控制、防毛髮纏結。全新自動吸力控制功能，利用機身內的壓電式聲學感應器來偵測塵垢種類及數量，從而自動調節吸力。

👇👇$10000 電子消費券｜第一期$5000 9件數碼產品必買推介👇👇

+ 5

同場加映：財政預算案2022｜加碼派＄10000消費券、用呢個App又要分多期收？



財政預算案 2022 再派＄10000 消費券｜財政司司長陳茂波在今日（2 月 23 日）發表 2022 年度的財政預算案，為了抒緩新一輪新冠肺炎疫情帶來的經濟打擊，香港政府決定在今年再度發放電子消費券，而總額亦加倍、增加至＄10000。

想了解四個支付平台 2022年電子消費券的內容？即睇：財政預算案2022｜加碼派＄10000消費券、用呢個App又要分多期收？