DeLorean EVolved｜《回到未來》時光車原型DMC-12開發新版電動車

DeLorean EVolved 電動車發表｜DeLorean DMC-12這部跑車，你未聽過？如果說是《回到未來》中穿梭過去未來的銀色時光車，一定有印像吧。這部80年代潮物、產量極少的幻之名車，已決定開發2022年電動車版DeLorean EVolved！



背後有無數秘聞故事

DeLorean DMC-12 係美國車廠 DeLorean Motor Company 未破產前唯一一款生產過的車款，全球只有1萬部左右。這家廠由當時汽車界的風雲兒約翰·迪羅倫以個人名義成立，使用了全不鏽鋼車身，極度方角的未來感線條，超有型的海鷗翼車門！

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DeLorean Timemachine from《回到未來》（TeamTimeCar.com圖片）

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創作人是80年代風頭躉

開發了原型車之後，就有大量潮人爭相訂貨，但卻遅遅未能生產成功，轉轉折折下，竟與北愛爾蘭政府合作在當地設廠造車，終因為產品多次延誤、生產QC差問題多多（比如打不開車門），加上迪羅倫也涉嫌挪用公款、毒品走私，被內部告發而官司纏身，公司終在1982年倒閉。

約翰·迪羅倫與它創造的名車DMC-12（網上圖片）

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7個你有所不知的DMC-12小秘聞

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多謝《回到未來》

其實DMC-12產量少、生產水準差、難以修理、性能也不是太好，但它是一件潮物，fans本來就極多，加上1985年史匹堡監製的科幻喜劇《回到未來》（Back to the Future）選了它改裝成片中時光車，令DMC-12再次紅紅火火！

《回到未來續集》劇照

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師傅出山 重製名車

當年設計DMC-12的 Giorgetto Giugiaro，其創辦的設計公司Italdesign 將參與今次DeLorean EVolved 的電動車計劃，而電動車的在動力、法例方面都比傳統汽車難度低，的確是一個好選擇。暫時 DeLorean EVolved 連一張concept草圖都未公開，細節數據、推出日期等，就要留意它的IG更新了。

DeLorean EVolved發表短片截圖

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