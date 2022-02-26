新冠肺炎Omicron確診大廈名單、網上預約檢測、手機即查檢測站籌號方法（附流動採樣站位置一覽）｜新冠肺炎Omicron疫情非常嚴重，近日每天破萬單確診，而且數字更不斷攀升中，如需要外出最好先用手機查詢哪些地方、食肆、商店及大廈，盡可能不要接近，減低中招機會。另外，如不幸需要前往強檢，可試網上預約，或親身前往取籌之後，利用手機即查輪候籌號，減少在檢測中心排隊時間。



近日新冠肺炎Omicron疫情非常嚴重，中招人數每日破萬，而且更有上升趨勢。雖然減少外出仍然是最好保護自己的方法，但有時需要返工、買餸等必需外出時，出門前手機查詢哪些地方、食肆、商店及確診大廈需要迴避；另外，如需要強檢而前往檢測中，及早網上預約或前往取籌後用手機即時查詢輪候籌號，毋需要在檢測中心門前等待排隊，同樣減低中招風險。

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手機即查檢疫大廈名單

想得知最新香港確診地區情況，什麼大廈、食肆或商場名單，最實用有3個方法。包括利用手機前往香港政府官方「2019冠狀病毒香港最新情況」網頁、第三方的COVID-19 香港確診大廈搜尋器都可以很快找到本地最新確診資訊。而WhatsApp「新冠肺炎資訊平台 by Clare.AI」，亦都非常方便，因為可以直接在WhatsApp內輸入打算前往的地區，一撳即可列表顯示出來。

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3個方法一鍵即查確診大廈、地區或食肆👇👇👇👇

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網上預約檢測

如不幸需要檢測，除了前往不同的檢測中心，排長龍等待檢測外，如非緊急的可考慮網上預約，或找尋相對沒那麼繁忙的流動採樣站，有關資料及預約方式可參看下圖解說👇👇

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手機即查詢檢測籌號

最近The GULU排隊取籌app與政府合作，推出了指定檢測中心取籌及用手機即時查詢檢測籌號，令大家只需要親身取籌後回家等候叫籌，當籌號到時才在30分鐘內前往檢測中心便可，不需要在檢測中心門前等候，減少人群聚集而中招的機會。（The GULU更指未來會推出手機取號功能，不需要親身取籌）。

（資料圖片）

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The GULU查詢實時籌號方法▼▼▼

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不過如果想即時知道現時各區的檢測中心、流動採樣站的人流情況，亦可以參考《香港01》即時檢測地點排隊情況報導👉按此

方法1 連結 👉WhatsApp「新冠肺炎資訊平台 by Clare.AI」

方法2 連結 👉官方「2019冠狀病毒香港最新情況」網頁

方法3 連結 👉COVID-19 香港確診大廈搜尋器

預約社區檢測主頁 👉連結

社區檢測中心官方網站的「大型採樣站-籌號排隊狀況」 👉連結

附加資料：全港18區流動採樣站位置👇👇

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