《魔法小神童加旋》完結14年後有新消息　作者雷句誠宣佈漫畫回歸

《魔法小神童加旋/魔法小神童賈修》相信是不少人的童年回憶，近日作者雷句誠宣佈將會回歸。



近日《魔法小神童加旋》的作者雷句誠在Twitter上釋出一條新作《魔法小神童加旋II》短片，內容為3月中在電子書店上配信，詳細日後再公佈。消息公佈後不粉讀者留言指「沒想到有新作」、「青春回來了」等等。

作者雷句誠在twitter上宣佈《魔法小神童加旋II》會在3月中，於電子書店上連載。

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《魔法小神童加旋》講述一場由一百個魔物所參加、彼此戰鬥並選出魔界之王的王者爭奪戰。而天才孤獨的中學生高嶺清磨與魔界到來的加旋相遇卷入王者爭奪戰的故事。作品於2001年至到2008年在「週刊少年Sunday」上連載，2003年動畫化，去年20週年都有不同的企劃。

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