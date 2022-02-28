165W快充都已出現　Apple未有升級　除安全考量外還有很實際原因

根據往年的手機市場走向來看，年初通常十分平靜，但年後便會迎來一波小高潮。從各大廠商的預熱來看，遊戲手機市場將最先發力。目前，至少有兩款遊戲手機都已經官宣，除了黑鯊以外，紅魔 7遊戲手機也將問世。在這個新機發布的關鍵階段，努比亞公司申請了一項充電方面的專利技術，備案充電器支援20V/8.25A最高165W快充，十分鐘內即可充滿100%的電量。該技術將最先搭載到紅魔 7機型中。



165W快充的落地，也證明了廠商在今後的重點發力點。但由於165W充電設備還未真正投產面向市場，所以它的真正實力我們無法探究。眼下，我們在市面上能接觸到地最高功率充電方案是來自小米與iQOO的120W快充。當不少手機廠商都在充電領域嶄露頭角時，手機巨頭Apple卻在快充領域裏掉了隊，只支援最高27W的充電功率。接下來，我們將結合硬件與市場綜合分析，Apple為何不上高功率快充技術。

Apple未即時升級快充支援，有哪些考量點呢？

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首先，我們先來分析一下120W快充的技術難點和大家的顧慮。可能很多人會擔心功率大了會不會不安全，畢竟此前有過手機「爆炸」的案例。接下來我們來看看，小米與iQOO針對快充都做了那些優化。

我們要知道，在充電過程中可能會產生大量的熱，如果不能及時的將熱量排出，當能量聚集到一定程度後，不僅會影響我們的充電功率，還可能影響到充電安全。先來說小米的充電方案，首先是雙電荷泵，它能承載更高功率，並且散熱損耗進一步降低；其次是電芯，此前的電池充電倍率為3C，無法適應上百瓦快充下的散熱，而改良後的6C電芯可以適應120W的大功率。

iQOO的做法與小米相似，通過改良後的雙電荷泵承擔120W的負擔，不同的是還加入了陣列極耳技術用於降緩解機身發熱。電芯串聯來進行分壓，讓手機內部電路能承載120W的高負荷。

通過對兩款快充產品的技術分析，如果想要讓手機達到100W以上的充電功率，有幾個必要條件：首先是電壓轉換的電荷泵，其次是決定電池質量的電芯，以及陣列極耳、石墨烯等。

快充速度快，不僅要看手機內部結構，如何減少電量在傳導過程中的損失也是值得關注的問題。此前，在120W快充上市之初各廠商都在面臨着一個問題，充電器的體積與重量很難得到合理的控制，損失了日常的便攜性。為了控制體積，不論是小米還是iQOO都採用了感應能力強、發熱量小的氮化鎵材料。充電頭體積雖然變小了，但是重量仍無法得到合理的控制，而且由於採用了新材料，成本也會更高。

要說快充好不好，肯定的答案一定是好！在滿足了安全性的基礎上，提高充電效率，既節省了在充電時的等待時間，還能滿足我們臨時補能的需求，怎麼看都是百利而無一害。那麼明知快充好，Apple手機為何遲遲不用。

當iPhone 13系列發布後，很多人的第一反應都是續航長了、電池大了，但有沒有人發現快充依然不夠快！確實，與市面上主流的Android手機相比，iPhone搭載的快充技術顯得不那麼旗艦。雖然iPhone這兩年從20W PD提升至27W PD快充，但真的能滿足大家對充電速度的高要求嗎？

顯然，每個人對於快充都有不同的看法。對我來說，從Android換到Apple後，第一個感覺就是充電時間變長了。筆者在使用Android手機時，一直保證睡前將手機電量充至100%，儘量不讓手機充一宿，但換成iPhone以後發現，利用睡前洗漱的一個小時很難將手機充滿，所以經常要手機充一夜。所以，從我的用機環境以及用機習慣來說，27W快充真的不夠。

我們要確定的是iPhone 13系列支援27W快充，但至今官方還未上架配套充電頭與數據線，所以如果想要得到27W快充，我們只能選擇第三方的充電設備。那麼在充電安全以及電池安全方面又得不到Apple同品質的保障。作為一位消費來說，支援27W快充卻得不到相應的快充體驗，確實會降低對新機的期望值。

回到正題，為何Apple發展了這麼多年仍然是20多瓦的快充呢。是Apple在擠牙膏還是另有隱情。首先，Apple公司一定能做出120W快充，快充這項技術對於Apple這種世界級的科技公司來說絕對沒有任何壓力，毫無難度。

歸根結底還是要回到「利潤」。Apple雖然在iPad、Macbook中應用了Type-C快充接口，但在iPhone中依然延續使用着Lighting接口，其根本原因是可以通過MFI認證來賺錢，由於用戶基數較大，所以長期利潤非常可觀。

其次，如果加入了更高功率的充電設備，也會帶來更多的熱量，對散熱系統則有更高的要求，也會增加電池的損耗。眾所周知，Apple手機的散熱系統一直都是能省則省，如果為了更快的充電速度而加入更多地散熱材料，對於Apple公司而言這不是一個好的選擇，所以Apple在功能上做一定的取捨。

如果從大家日常用機的角度出發，Apple快充的短板確實會損失一些用機體驗，但是如果Apple加入了更高功率的充電方案，不僅會使手機的價格升高，充電設備的價格也將成為一筆不菲的支出，這無疑是提高了我們擁有它的門檻。

筆者有話說：

智能手機發展到今天，硬件「卷」成了主賽場。各廠商都在努力提升性能，堆疊硬件。在這樣的大環境下Apple顯得有些特立獨行，iPhone擠牙膏似的升級，對不少消費者已經失去了吸引力。筆者認為，當性能滿足大部分人群的時候，不如把性能的研發腳步放緩些，回頭去看看那些為了性能而捨棄的配置，或許那些更能滿足大多數人的需求。

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