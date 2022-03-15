Netflix 3月下架作品｜2022年3月網飛有大量知名荷里活電影（如《月黑高飛》）、日本動畫（如《幻影籃球王 》）以及大量夢工場動畫電影《史力加》、《功夫熊貓》下架！快趁近日要留在家WFH或家居隔離，選幾套心水劇集電影解悶。



全數60多部荷里活作品下架

3月尾有詳50多部荷里活片下架，本文只揀選比較出名的A級大製作，都足足有30部！另外，一系列夢工場Dream Works製作的動畫亦會有3月尾下架，喜歡《荒失失奇兵》、《史力加》、《功夫熊貓》你的，好趁3月完結先再重溫一次了。

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在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼｜ 3月14日

少年貝爾·克朗尼為了實現英雄故事中「在地下城邂逅迷人女主角」這夢想而進入迷宮，生命垂危時被超強的女劍士華倫斯坦拯救，從此貝爾成為冒失女神赫斯緹雅的信眾，就以「成為配得上她的男人」這目標要加油。

奇蜂俠｜ 3月14日下架

周杰倫出戰荷里活之作，扮演當年在60年代美劇版中，李小龍演出的角色加藤，電影節奏年輕爽快有活力，動作和特技都算出色。

奇蜂俠｜ 3月14日

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月黑高飛｜3月14日下架

看電影名不知是甚麼主題，你或者曾過了，這部電影講人生求不放棄、勵志又感人，被稱為神作的逃獄電影，一生人應該看一次。

30部精選3月下架作品：

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同場加映：日本消委會15款ANC降噪藍牙耳機推薦｜附6大買耳機揀款貼士

日本消委會網頁傳授了ANC主動降噪藍牙耳機6大選購心得，並推介15款2022年最update的推介無線耳機！大部份都可在香港買到，值得參考。（原文包括掛頸式，本文只報導真無線款式共15款。看全文：日本消委會15款ANC降噪藍牙耳機推薦｜附6大買耳機揀款貼士