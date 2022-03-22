連登 LIHKG 討論區 App 在 Apple App Store被下架｜今日凌晨（3日22日）時間，有連登網民發現連登（LIHKG 討論區）應用程式在 App Store 被下架，並開 Post 貼圖證明，大量網民留言指的確找不到《LIHKG 討論區》App，到底發生什麼事呢？



連登 App 被下架

根據連登 Post 中的貼圖，App Store 指：「《LIHKG 討論區》已不再可用。開發人員已從 App Store 移除此 App。」記者在截稿前嘗試在 App Store 搜尋《LIHKG 討論區》，仍然未能找到該 App。有連登網民表示，在美國﹑日本﹑韓國等 App Store 也找不到該 App。

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官方回覆事件

事件曝光後，官方管理團隊回覆指，已跟進事件，並澄清不是官方主動下架，初步懷疑是有會員的留言違反 App Store 政策，因此被下架，現已與 Apple 溝通。目前受影響的是 iOS 版的連登 App，Android Google Play 未有受影響，而現已安裝連登 App 的用家和 Web 版也仍能繼續使用。

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👇👇連登會員對《LIHKG 討論區》被下架的留言👇👇

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資料來源：LIHKG

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iOS 達人測試｜日前一個香港地理測試紅遍香港網絡，數以萬計香港網民都有玩過、甚至在社交網絡分享自己的「成績表」。



既然受歡迎，自然就很快會出現跟風之作，在稍早前就有網民製作了一個以 Apple iOS 為主題的測驗，並放到連登討論區上與一眾網民分享，短短半日已經吸引近 5000 人試玩。

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