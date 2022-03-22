拆解iPhone SE 3 5G　用Snapdragon X57調制解調器　電池容量大增

據MacRumors報道，第三代iPhone SE的第一次拆解已經在國外視頻平台上浮出水面，讓人們看到了設備內部的組件。



拆解顯示，新款iPhone SE具有更大的2018mAh電池，而上一代型號的電池容量為1821 mAh。根據Apple的技術規格，與以前的型號相比，新款iPhone SE在充滿電的情況下提供長達兩個小時的額外視頻播放和長達10小時的額外音頻播放。

拆解iPhone SE 3 5G後，可看到內部大電池以及Snapdragon X57調制解調器。

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根據日經的xTECH的說法，新款iPhone SE還配備了高通的Snapdragon X57調制解調器。該調制解調器似乎沒有在高通的網站上列出，因此它可能是為Apple設計的定製型號，但沒有進一步的細節。該調制解調器在iPhone SE上支援5G，但支援僅限於6GHz以下頻段，而iPhone 13型號在美國也支援更快的mmWave頻段。

幾周前，確認新款iPhone SE還具有4GB的RAM，高於之前型號的3GB。總體而言，第三代iPhone SE似乎具有與第二代機型非常相似的內部設計。

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