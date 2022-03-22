拆解iPhone SE 3 5G　用Snapdragon X57調制解調器　電池容量大增

據MacRumors報道，第三代iPhone SE的第一次拆解已經在國外視頻平台上浮出水面，讓人們看到了設備內部的組件。
拆解顯示，新款iPhone SE具有更大的2018mAh電池，而上一代型號的電池容量為1821 mAh。根據Apple的技術規格，與以前的型號相比，新款iPhone SE在充滿電的情況下提供長達兩個小時的額外視頻播放和長達10小時的額外音頻播放。
拆解iPhone SE 3 5G後，可看到內部大電池以及Snapdragon X57調制解調器。
+3
根據日經的xTECH的說法，新款iPhone SE還配備了高通的Snapdragon X57調制解調器。該調制解調器似乎沒有在高通的網站上列出，因此它可能是為Apple設計的定製型號，但沒有進一步的細節。該調制解調器在iPhone SE上支援5G，但支援僅限於6GHz以下頻段，而iPhone 13型號在美國也支援更快的mmWave頻段。
幾周前，確認新款iPhone SE還具有4GB的RAM，高於之前型號的3GB。總體而言，第三代iPhone SE似乎具有與第二代機型非常相似的內部設計。
延伸閱讀：哪些人適合買備有指紋解鎖的iPhone SE3？ 4類客群最想擁有▼▼▼
+11
延伸閱讀：iPhone畫質優秀 OPPO人像拍攝表現出色 7款旗艦影像配置一覽▼▼▼
+2
Galaxy A53 5G、A33 5G首配Exynos 1280晶片 將成中價位新標準？iPad Air 5跑分曝光 M1晶片加持下 性能竟與iPad Pro基本相同小米頂級旗艦12 Ultra攝影效能將再升級 傳或採用Sony傳感器iPhone 14系列竟然不是全面升級 擁有A16處理器的只有這兩個版本為了Apple高更新頻率ProMotion技術 多花近2000元買手機值得嗎？小米12 Pro/iPhone 13 Pro Max/一加10 Pro影相比拼 越貴越好？手機用久了變得越來越慢還很耗電 改變3個使用習慣 可再戰3年？
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】