見字飲水 成為註冊商標｜網絡上常會出現不同的次文化用語，它們與日常的語文不同，但會因其趣味或出處而一時間變得流行，是為「網絡潮語」。近日「見字飲水」一詞被人註冊成為商標，這種具玩味且廣泛流傳的字句又能否被當成牟利工具？這方面激起了極大爭議。



「見字飲水」被揭已註冊商標、有公司被索償5位數

網絡潮語「見字飲水」一詞早兩年在網上成為年輕人利用以互相勉勵、叫大家保持身體健康的字句，更成為了 2020 年 10 大潮語之一。

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而在日前，在公關／廣告界別，「見字飲水」突然成為了關鍵字被熱議，事緣有公司推出的產品上加入了「見字飲水」的字眼，在不久之後就收到來自「見字飲水協會」創辦人兼專頁管理人聯絡，指「見字飲水」於 2 年前已經被註冊成商標，如果使用作商業用途將需要付出版權費用，擅自使用者將會被告上法庭云云。

「見字飲水」變「見字掠水」？

由於「見字飲水」一詞在網絡上頗為流行，消息一出即成為討論焦點，然而討論很快成為正反雙方的激辯。

的確，「見字飲水協會」的專頁充斥著以不同作品二次創作而成的帖文（圖 Facebook）

一方面有人大罵「見字飲水協會」將一句人所共知的金句註冊成商標，是私自收割網絡影響力，同時又有人指出「見字飲水協會」多番使用其他影視作品二次創作 Meme 圖，現在卻以利益將二創成果據為己有，根本是自打嘴巴的行為。

不少人揶揄其為「商標流氓」、「網絡乞兒」，甚至有攝影師即時回覆，指「見字飲水協會」利用他所拍攝的相片出帖又未有付費，可就是他們自己口中的「破壞創作」？

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版權持有人：日常使用不構成侵權

另一方面，亦有不少人支持「見字飲水協會」的行徑，指出既然「見字飲水」為創作人努力發帖堆砌出來的成果，現在要防止別人用自己的成果用來謀利都非常合理，況且「見字飲水協會」方面又明言，如果只是日常使用絕不構成侵權，只會對用「見字飲水」字眼作商業用途方會進行索償程序。

先例一出、這 15 個潮語都成為註冊目標？

目前網絡上的討論偏向兩極，一時之間應難有定案，甚至最終要由法律手段定案；但可以肯定的是，「見字飲水」先例已開，目前網絡上常用的潮文、潮語都會成為爭先註冊的目標，以下 15 個潮語你又日日用？知否背後的意義與出處？👇👇👇

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