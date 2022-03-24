iPhone SE3高空摔落測試　堅韌的玻璃面板沒碎　反而這位置爆裂開

據macrumors報導，Apple的新款第三代iPhone SE在正面和背面都配備了「智能手機中最堅韌的玻璃」，這一變化旨在使設備更好地承受跌落和划痕。



Allstate Protection Plans本週通過一系列受控下降對Apple的說法進行了測試，並發現第三代iPhone SE確實看起來比以前的型號更耐用，幾乎與iPhone 13一樣耐用。

將iPhone SE3從高空摔落，結果會如何呢？

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iPhone SE在面朝下跌落測試中倖存下來，跌落到人行道上，該設備最終只有輕微的擦傷，與iPhone 13相同 。值得注意的是，iPhone SE具有更堅韌的玻璃，但它沒有採用與iPhone 13型號相同的陶瓷護盾前玻璃。

在回落測試中，iPhone SE在6英尺（約1.8米）墜落後破裂，可能是因為它沒有與iPhone 13相同的扁平鋁壁板 。 iPhone SE在六英尺的側向下跌落測試中倖存下來，其鋁製框架上只有輕微的划痕，再次使其與iPhone 13相提並論 。

Allstate Protection Plans還進行了30分鐘的扣籃測試，以檢查IP67防水等級。它能夠承受一米的水30分鐘而沒有問題，雖然在它被拉出後有一些音頻消聲，但它在一個小時後恢復正常。

跌落測試是可變的，最終在現實世界中看到的結果可能會有所不同，因為跌落損壞將取決於跌落高度，iPhone掉落的表面以及智能手機掉落的角度。

iPhone SE用戶應謹慎行事，避免跌落，並採用保護套來確保全玻璃設備的安全。

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