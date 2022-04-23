8K時代已經到來？　提供更高級的視覺享受　影片將會有重大革新

高速網絡的普及，拍攝器材的發展，顯示設備的迭代，在近十年的時間裏將影片的規格一步步提升到新的高度。從最早的全高清到4K，再到現在的8K。影片清晰度的不斷提高，除了帶給我們視覺上的享受以外，還有哪些更深層次的意義呢？8K影片離我們還有多遠？現在都有哪些可以拍攝8K影片的器材？今天我們就來聊聊這個話題。



8K時代已經到來

現代數碼科技的進步從來都不是一蹴而就，而是潤物細無聲、不斷迭代升級的。在不經意間，你會發現體育賽事直播有了8K清晰度可選，電視台的8K頻道內容越來越多。bilibili、YouTobe等影片網站的8K平台也已經初具規模。

▼▼▼8K將帶來更高級的觀賞體驗？▼▼▼

+ 24

而與之對應的，曾經高不可攀的8K電視價格開始走低，普通消費者也可以藉此一覽極致影像的魅力。CPU/GPU晶片的快速迭代發展，存儲設備容量增大、價格降低，網絡提速、資費降低。這一切的一切，都為8K時代的到來鋪平了道路。

也許看到這裏你仍然會覺得8K影片需求有些太過超前，但是試想一下，4K影片剛出來的時候，我們又何嘗不是這樣認為。但現在打開影片軟件觀影追劇的時候，只要條件允許，是不是會首選4K畫質？很多經典電影也都順應潮流的提供4K畫質修復版。而這一切的轉變也就是4、5年的時間。硬件發展推動內容提升，內容豐富也會反哺硬件更新，當軟、硬件條件都已具備的時候，8K時代必然如期而至。

8K影片對於我們的價值

在人類的歷史長河中有太多需要記錄的東西。而對於個人來講，生活中的美好和溫馨也需要我們以影片的形式留存下來。之前我們在觀看歷史影片、紀錄片和家庭錄像的時候，除了感慨與回憶之外是否也會為模糊的畫質而感到遺憾，心想：如果再清晰一點就好了。

8K影片可以提供7680×4320像素以上的分辨率，帶來了更加優秀的畫質表現，特別是細節方面，即使百分百放大畫面也可以做到纖毫畢現。而從人類視覺感受以及顯示設備更新的速度來看，8K影片至少在未來十年不會落伍。當我們回望過去，這些清晰的影像會帶給我們身臨其境的感覺，記憶也許會褪色但影片不會。

對於科研、文藝、教育等領域來說，8K影片更是得心應手的生產力工具。博物館的工作人員，可以通過8K影片將珍貴文物與歷史畫卷，從細節到色彩一一記錄。農業、生物等科研人員，可以用8K影片記錄下最清晰、鮮活的影像，無論是動物的毛髮還是植物根莖的紋理，都可以做到清晰還原，成為日後科學研究的一手資料。過去，使用相機記錄需要大量高清晰度的平面照片。而採用8K超高清影片來記錄，不僅可以更加生動立體且工作量大大降低。這些8K影片多年以後，都會成為人類寶貴的精神財富。

8K影片提供更多後期空間

隨著電腦、工作站性能的增強，8K影片的後期處理、渲染不再困難，與之相對的，越來越多的影片工作者發現，無論是前期拍攝還是後期製作，超高分辨率的8K影片可以幫助他們更好的進行影片創作。

8K影片的超高分辨率，可以提供更強大的動態捕捉能力，賽場上高速行駛的車輛、自然界高頻率煽動翅膀的昆蟲，這些相機很難捕捉到的畫面，現在通過8K影片就可以清晰的記錄下來，並且每一幀都是一張3000像素級別的照片。

8K影片超採樣得到的4K影片，在畫質、細節上與原生4K影片相比，也有著更為優秀的畫質表現。8K影片的超高分辨率，方便後期進行影片的剪輯、裁切，即使裁切一半的畫面，也可以提供足夠的影片清晰度。拍攝時，鏡頭焦距不夠長、運鏡效果不理想，這些都是前期拍攝時的遺憾，而現在有了8K影片打底，完全可以在後期補救回來，實現裁切放大、偽運鏡等效果。8K影片為後期二次創作提供了堅實的基礎。

8K影片器材選擇

在8K影片器材領域，Canon是最早佈局的廠商，其他品牌還在主推4K影片功能的時候，2020年Canon發布了具備8K影片拍攝性能的全畫幅專微相機EOS R5。3萬多元的EOS R5為我們提供了遠超十幾萬專業影片機的性能，這款產品的面世，一下子拉近了8K影片與普通用戶之間的距離。

CanonEOS R5可以拍攝兩種8K影片，分別是8K DCI格式，分辨率為8192×4320；8K UHD格式，分辨率為7680×4320，兩種格式都可以拍攝8K RAW格式影片。對於影片後期來說，8K RAW可以提供更大的後期空間，在影片調色方面的靈活度和自由度更高。不僅如此，HDR PQ、Canon Log、斑馬線、時間碼等功能也為專業影片的拍攝與後期提供了便利。此外，第二代全像素雙核CMOS AF與強有效的機身防抖為專業短片拍攝帶來了高效對焦和清晰穩定的畫面效果。

EOS R5在拍攝影片時的對焦性能非常強悍，速度快、精度高（中關村在線授權使用）

前不久，Canon還發布了最新的專業影片機EOS R5 C。作為Canon Cinema專業影片機中的新成員，EOS R5 C直接將影片性能拉滿，在連接外部電源的情況下，最高可以實現機內記錄8K/60P 12bit RAW超高分辨率影像。這不僅是Canon Cinema EOS系統的首次，同時在整個影片器材領域也是非常高的規格了，基本上對於其他影片機來說是降維打擊。

尤為難得的是，兩款產品在擁有強大影片拍攝性能的同時，機身卻依然可以做到輕巧便攜，與傳統電影機龐大的體積相比，操作靈活性更強。以前需要一個攝製組才能玩轉的專業設備，現在1-2個人也可以輕鬆搞定，非常適合小型工作室使用。而在大型影片設備無法施展的室內、户外生態等環境中，Canon 8K設備卻可以做到遊刃有餘。

相對於EOS R5 C，全畫幅專微相機EOS R5更貼近普通攝影愛好者和影片個人用户。EOS R5不僅有強大的影片性能，在靜態照片拍攝性能上也是非常強悍的。4500萬有效像素、8檔防抖、20張/秒連拍，也都是微單相機中的旗艦水準。很多影片特別是紀錄片在拍攝製作過程中，還需要記錄大量的靜態照片。創作者在拍攝時往往需要攜帶至少兩套設備，一套專職拍攝錄製，一套負責照片拍攝，現在只需要攜帶一台EOS R5就足夠了，可謂一機多能，為影片創作者減輕負擔的同時，也降低了資金投入。

鏡頭方面，EOS R5和EOS R5 C不僅支持RF卡口專微鏡頭、CN專業電影鏡頭，同時通過轉接環也可以使用數量更加龐大的CanonEF卡口單反鏡頭。在鏡頭資源的選擇上，相對於其他專業電影機來說，CanonEOS系統不僅種類多而且價格優勢明顯。可以這樣說，EOS R5以及EOS R5 C是目前最具性價比的8K影片器材解決方案。

結語

從質疑到接受再到普及，數碼科技的進步與發展永遠不會是一帆風順。從VCD時代的352×288分辨率到現在8K時代的7680×4320分辨率，科技的進步給我們帶來了前所未有的視覺感受。不久的將來，當我們用8K電視觀看電影、用Canon器材拍攝8K Vlog時，是否會想起今日對8K普及的質疑，而付之一笑呢？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】