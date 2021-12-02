Canon EOS R3畫質/對焦/防震評測　性能媲美旗艦級相機︱附試相

自從Canon宣佈開發EOS R3以來，它的關注度居高不下，現在Canon EOS R3來了。Canon EOS R3是目前EOS R系統中定位最高的產品，它是高速、高感、高畫質相機的結合體，它對標的是Nikon Z9以及Sony A9 II、Alpha 1。Canon EOS R3的售價為46,380元。



Canon EOS R3其實並不是EOS R系統的旗艦級專微相機，因為Canon的旗艦級相機通常會以「1」為型號命名。雖然不是旗艦級機身，但是Canon EOS R3在高速、高畫質、高感方面的表現以及它的對焦能力、視頻能力，足以讓它在相機市場中擁有類似旗艦相機的地位。

Canon EOS R3的適用人群很廣泛，比如新聞工作者、體育攝影師、野生動物攝影師、鳥類攝影師、影像發燒玩家以及專業視頻團隊等等。這台相機一方面繼承了Canon旗艦級單反相機EOS 1D系列的優秀基因，另一方面吸取了EOS R5專微的優勢，因此它的綜合實力表現出色，並且具有非常明顯的競爭力。

Canon EOS R3相機採用了Canon自主研發的2410萬像素背照堆棧式全畫幅CMOS傳感器，DIGIC X處理器設計，有了這個配置作為基礎，Canon EOS R3的高感表現、整體畫質表現都會有非常強的競爭力。尤其與超高像素旗艦相機相比，2400萬像素級別在高感畫質方面將會有更明顯的優勢。而且藉助於全新的傳感器，相機在電子快門下，最高快門速度也達到了驚人的1/64000s。

在對焦方面，Canon EOS R3相機搭載第二代全像素雙核對焦系統，支持人眼/動物眼部識別自動對焦，同時增加了對車輛（汽車、摩托車）的識別對焦，還具備深度學習能力，也就是伴隨着我們的使用，它的對焦能力還會繼續提升。Canon EOS R3能夠實現-7.5EV的暗光對焦能力，在目前的相機市場中具有非常明顯的優勢，拍攝夜間、星空題材的時候，可以更放心的依賴相機的自動對焦能力。

更重要的是，Canon EOS R3讓眼控對焦技術重出江湖，真正意義的「看哪打哪」，明顯提升對焦切換的效率，對於新聞攝影、體育攝影、野生動物攝影等方面都有很大的幫助，可以提升用户體驗。

Canon EOS R3支持最高30張/秒RAW高速連拍，支持最高8級協同防震，可以錄製6K 60P RAW、4K 120P無裁切以及4K 60P超採樣視頻，支持Canon Log 3，這些足以讓它成為專業用户手中的新寵，或者是生產力工具。

緊接着，我們開始關於Canon EOS R3相機的評測。

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外觀：輕量化的全尺寸相機

初看Canon EOS R3的外觀，延續了Canon EOS 1D系列單反相機的方塊型機身設計，相機軍艦部的線條延續到機身，讓EOS R3的機身看起來圓潤又不失剛毅。EOS R3機身集成了豎拍手柄，如果你熟悉Canon單反相機的機身等級劃分，那麼集成了豎拍手柄的EOS R3的定位自然不言而喻。

Canon EOS R3的整體操作延續了EOS R5操控按鍵佈局，但由於機身體積的增加以及相機本身的定位，因此按鍵的佈置更加合理，很多按鍵的面積相也有所增加，整體的操控性和使用體驗也更出色。

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Canon EOS R3背後採用了一塊3.2吋多點觸控可翻轉屏幕，屏幕達到415萬像素，顯示效果出色。屏幕支持橫向180翻轉，縱向270度翻轉。Canon EOS R3搭載了576萬像素的OLED彩色電子取景器，提供了視野率100%。

雖然Canon EOS R3採用包含豎拍手柄的方塊機身設計，但在Canon EOS R系列專微採用了輕量化設計，所以EOS R3的機身重量約822克，加上電池和存儲後機身重量約1015克，就EOS R3的定位來說，這樣的重量讓這台相機有着非常出色便攜性。

在機身細節上，EOS R3機身正面覆蓋了大面積蒙皮，不僅增加了手與相機接觸的摩擦力，也提升了Canon EOS R3整體握持手感。此外，Canon EOS R3卡口旁提供了兩組快捷鍵，可以自定義相機功能，便於拍攝時快速調整參數使用。

Canon EOS R3的相機肩部設計參考了Canon EOS 1D系列單反相機，左側肩部包括連拍設置和閃光亮度補償/測光設置。右側的肩屏用來顯示相機的參數，方便拍攝時使用。

在機身兩側分別是接口和存儲卡槽。Canon EOS R3採用了SD卡和CFexpress卡雙卡槽設計，對於拍攝高分辨率視頻、經常使用高速連拍的專業用户，可以使用性能十分強悍的CFexpress存儲卡；對於普通需求的用户來說，可以使用性價比較高的SD卡。

在接口方面，Canon EOS R3提供了一個Type-C（USB 3.2 Gen 2）接口、一個HDMI接口、3.5毫米耳機孔、3.5毫米麥克風插孔、相機遙控器插孔以及以太網線接口。

另外，Canon EOS R3採用了LP-E19，使用液晶屏拍攝提供最高約860張的續航能力，使用電子取景器拍攝提供了最高約620張的續航能力；在視頻拍攝方面，可以支持3小時10分鐘6K RAW視頻拍攝。

畫質：ISO 25600是分水嶺

接着我們來看看Canon EOS R3的畫質部分。畫質的部分，尤其是高感畫質的部分絕對是Canon EOS R3相機的拿手好戲，也是核心競爭力。

Canon EOS R3採用了一塊2410萬像素的全畫幅CMOS傳感器，搭載了CanonDIGIC X影像處理器，那麼EOS R3的控噪表現如何呢？我們將測試EOS R3在室內恆定光源環境下的控噪表現，並分別測試JPEG格式和RAW格式。

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通過上面的對比展示我們可以看到，EOS R3的高感控噪性能是非常強悍的。ISO 25600是一個明顯的分水嶺，在此之前各檔感光度的控噪表現都很好，細節優秀、畫面純淨。從ISO 25600開始，畫面出現噪點，但細節表現依然不錯。而在最高的ISO 102400和204800這兩檔上，噪點大幅度增加畫面細節明顯下降。

有了這個高感畫質的表現，用户可以更加放心的使用Canon EOS R3相機從事新聞、體育運動、賽事、野生動物、鳥類、星空等範疇的攝影活動。

下面為大家展示一個實際拍攝案例。這裏我們在暗光環境下，使用ISO 12800進行拍攝。

可以看到放大100%觀看，畫面的細節表現依然栩栩如生，而且畫質控制非常優秀，不論是毛髮細節還是眼部輪廓都保留充分，足以證明這是一台高感畫質極其強大的相機。

寬容度：ISO 100和1600下表現優秀

寬容度是這個級別相機的一個重要性能指標，接着我們來看看Canon EOS R3的寬容度表現如何。我們分別測試了在ISO 100、ISO 1600、ISO 3200和ISO 6400下Canon EOS R3的寬容度表現。

在ISO 100時，Canon EOS R3在-4EV曝光修復時依然有很優秀的寬容度表現，噪點幾乎沒有增加，並且畫面沒有出現偏色；但是在-5EV時畫面出現了偏色，同時可以看到有噪點增加。因此在ISO 100時，Canon EOS R3的寬容度表現在這個級別相機中算是中上等的水平。

在ISO 1600時，Canon EOS R3的寬容度表現非常優秀，擁有很明顯的優勢。可以看到在-3EV曝光修復的時候，才開始出現噪點，但是仍然在我們可以接受的範圍內，這個足以滿足很多專業用户的特殊需求。

在ISO 3200時，Canon EOS R3的寬容度表現依然具有很明顯的優勢。可以看到在-2EV曝光修復的時候，畫面開始出現噪點，依然在我們可以接受的範圍內，這個表現在全畫幅相機範疇內已經非常優秀了。

ISO 6400時，已經是非常極限的寬容度測試了，Canon EOS R3的表現依然很不錯。在這個級別的測試中，我們看到直到-3EV曝光的修復，畫面始終沒有出現偏色，僅僅是噪點的增加。

通過畫質和寬容度兩個方面的測試，我們可以了解到Canon EOS R3這塊全新設計的背照堆棧式全畫幅CMOS傳感器的實力非常強大，搭配上同樣強大的DIGIC X處理器，成就了Canon EOS R3在高感、高畫質部分能夠有如此表現。

對焦：目前最好用的拍鳥神器

這台相機大家肯定非常關心眼控對焦。在使用眼控對焦前，我們首先要進行校準，而且就算您戴着眼鏡使用，眼控對焦同樣非常靈敏。相機可以保留6組校準數據，校準時我們在不同狀態下進行校準，例如校準橫豎拍模式，在光線明亮或者光線昏暗環境下進行校準。

使用眼控對焦，目前沒有特別理想的方式可以直接錄製眼控的畫面，在拍攝時，眼控對焦可以理解為替換手動選擇對焦區域，我們眼睛看向什麼區域，系統就會在這一區域進行自動對焦判定，對焦點的選擇是由相機自動判定的。

這樣在實際使用中，如果鏡頭中有多個物體，比如拍攝足球比賽、賽車比賽，我們可以快速選擇我們需要的對焦主體，避免錯過精彩瞬間。

回到對焦本身，Canon EOS R3依然搭載了第二代全像素雙核對焦系統，而且是在EOS R5、EOS R6對焦系統的基礎上再次提升。它可以支持人眼部、頭部、身體識別自動對焦；動物（尤其是鳥類）眼部、面部、身體識別自動對焦；還可以支持車輛檢測自動對焦，包括檢測有頂棚和沒有頂棚的四輪車輛、摩托車，還可以定點檢測駕駛員的頭盔。而且這一次Canon推出了基於深度學習技術的EOS iTR AF X，幫助被攝體追蹤與識別性能得到不斷改進。

在鳥眼識別方面，雖然目前Canon、SONY、Nikon都推出了鳥眼對焦，但是從我們實際測試中來看，Canon對於鳥眼識別的效率和準確度依然是最好的。Canon EOS R3對於遠處、樹林中、或者飛行中的鳥眼識別是非常精準的，所以可以適用於各類複雜的鳥類拍攝現場。

鳥類與背景接近，依然有非常好的對焦識別（中關村在線授權使用）

另外，這台相機本身的對焦性能也頗為優秀。這台相機新開發的背照堆棧式全畫幅CMOS傳感器，實現了信號的高速讀取。配合DIGIC X處理器的高速處理性能，在電子快門下實現了最高約60次/秒的相差檢測自動對焦及追蹤速度，並且實現了最高約0.03秒的高速自動對焦能力。

在實際測試中，這台相機對於不規則運動物體、突然進入畫面的物體都能實現快速辨識。而且相機可以很好規避拍攝中的障礙物，遇到障礙物時相機追焦可以快速找回主體，因此用於足球賽、野生動物拍攝時，可以保證更高的拍攝成功率。

對焦區域部分，Canon EOS R3實現了最大約100%×100%的覆蓋面積，在對焦區域內可以選擇的對焦點數量達到4779個。在未檢測到被攝物體時，相機可以根據被攝物體位置從1053個對焦框中自動選擇，從而實現順暢的自動追蹤效果。

在户外拍攝鳥類時，就算傍晚天色昏暗，相機的識別精準度依然非常優秀。拍攝時鳥眼對焦可以牢牢鎖定鳥類眼部，拍攝時對焦成功率幾乎為100%。

（中關村在線授權使用）

在追焦時如果出現障礙物，Canon EOS R3也能保持高效的對焦追蹤，例如我們在繞樹奔跑，可以看到當追焦中斷後，主體再次出現瞬間，Canon EOS R3就可以快速找回焦點，對焦響應相當迅速。

（中關村在線授權使用）

另外，Canon EOS R3具有-7.5EV的弱光對焦性能，在光線昏暗的環境下，相機依然能保持高效穩定的對焦，幾乎不會有失焦現象。例如在測試中，我們使用鏡頭為RF24-70mm F2.8，拍攝時相機感光度達到了ISO 204800，拍攝時相機的對焦性能依然非常穩定。

（中關村在線授權使用）

連拍：30張/秒RAW高速連拍

連拍是高速相機的一個重要性能指標，Canon EOS R3在電子快門下可以支持最高30張/秒的全尺寸高速連拍，在使用機械快門的時候，可以支持最高12張/秒的全尺寸高速連拍，這個連拍的能力在目前相機中屬於第一梯隊。接着，我們就來看看Canon EOS R3的連拍表現如何。

在使用30fps拍攝時，相機的最高連拍續航同樣非常優秀，如果我們使用CFE卡，相機可以做到：JPG格式下540張；RAW格式，或者RAW+JPG格式下150張；C-RAW格式下420張；C-RAW+JPG格式下400張。

在實際測試中，我們使用RAW+JPG格式可以在30fps下連續拍攝5秒鐘，足夠記錄更多的拍攝細節。

（中關村在線授權使用）

防震：最高8級協同補償效果

自從Canon EOS R5和EOS R6發布之後，最高8級補償效果的防震能力在業內就成為了新的風向標。Canon EOS R3依然支持最高8級補償效果的機身防震，而且通過DIGIC X處理器新算法對陀螺儀感應器的信號處理之後，搭配CanonRF、EF鏡頭的IS防震可以協同作用，提供更好的防震效果。

緊接着，我們來看看Canon EOS R3的實際防震能力如何。我們使用Canon EOS R3搭配RF24-70mm F2.8 L IS USM鏡頭進行防震測試，我們使用70mm焦段進行開啟防震以及關閉防震的對比，均為手持1秒曝光時間的拍攝條件，測試環境的光照和其它部分均保持一致。

70mm焦段1秒手持防震拍攝對比（中關村在線授權使用）

可以看到我們的對比效果非常明顯，在70mm焦段下，手持拍攝1秒已經是比較極限的測試條件了，Canon EOS R3關閉防震後，我們只能夠看到拍攝物體的大致輪廓；開啟防震後，可以看到畫面的穩定性表現很優秀，拍攝模型身上的印字、細節、邊緣都非常清晰。

有了這樣的防震能力，對於我們在光線不夠強烈的環境下或者是搭配長焦、遠焦鏡頭的拍攝都有很大的幫助，可以明顯的提升成功率。另外就是在相同的環境下，防震能力的提升可以讓用户更加放心大膽的使用較低的ISO搭配較慢的快門速度拍攝，保證成功率的同時可以獲得更加乾淨的畫面。

視頻：6K 60P RAW和4K 120P

視頻方面，Canon EOS R3也達到了專業的水準。首先是在視頻模式下，Canon EOS R3的對焦性能與拍照時的表現完全一樣，能夠給用户帶來更好的對焦體驗效果。再有視頻模式下，依然可以享受最高8級防震補償效果帶來的穩定畫面，尤其是搭配長焦、遠焦鏡頭錄製視頻或者是手持拍攝視頻時，可以獲得更加穩定的畫面效果。這兩點是Canon EOS R3拍攝視頻的兩個核心競爭力。

在視頻規格方面，Canon EOS R3可以支持6K 60P RAW內錄視頻以及6K超採樣的4K 60P視頻拍攝，Canon EOS R3還支持HDR PQ、Canon Log 3、斑馬線、時間碼等功能，因此對於專業的視頻團隊來說，這個視頻能力不論是拍攝還是後期都足夠使用。此外，新開發的背照堆棧式全畫幅CMOS傳感器實現了信號的高速讀取，拍攝視頻時大幅減輕了果凍效應。

如果開啟高幀率視頻模式，Canon EOS R3可以拍攝4K 120P的視頻，也就是說可以拍攝4K規格的升格視頻，對於一些慢動作處理上有更好的優勢。

總結：沒有理由不買它

對於Canon EOS R3這是一台非常穩定可靠的專業相機。相機擁有優秀的機身做工，出色的高感表現，優秀的對焦性能，以及強大的八級防震。相機在拍攝時，可以讓我們更專注於拍攝本身，相機不論對焦還是測光，都是非常精準的，能夠在拍攝時儘可能地還原現場環境，記錄最真正的現場。

這台相機本身也有着不俗的視頻拍攝性能，在拍照之外，能記錄高規格的視頻，而且在視頻拍攝時相機的防震與對焦性能同樣優秀。

作為專業級相機，這台相機的機身做工以及網絡傳輸表現同樣優秀。可以在拍攝時可以儘快完成圖片的傳輸工作，滿足賽場上爭分奪秒的工作流程需要。

如果您是專業攝影師，這台相機是非常值得信賴的得力助手。如果您是攝影師愛好者，Canon EOS R3也是如今Canon專微相機中，極其可靠的一台專業相機。

最後，我們來看看使用Canon EOS R3實拍的一些樣片。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】