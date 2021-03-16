撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-16 08:00

去年Canon推出了全畫幅焦無反相機EOS R5和EOS R6，在攝影圈引起了很大的轟動。Canon EOS R5和EOS R6兩台相機性能卓越，上市之後自然備受歡迎，但也有不少用戶對於如何選擇EOS R5和EOS R6產生了疑問，畢竟兩台相機在功能上有很多相似之處，但又有一些不同的地方，所以在選擇上會出現猶豫。所以，今天我們就通過本篇文章，來簡單聊一聊Canon EOS R5和EOS R6，幫助大家做出更好的選擇。

不論是專業攝影師還是攝影愛好者，衡量一台相機基本會從這台相機的畫質、對焦、操控等幾個方面考量。這其中對於畫質又包括了畫質細節、高感畫質表現、寬容度等諸多方面，而對焦性能則包括了對焦速度、連拍對焦性能等方面。對於Canon EOS R5和EOS R6，在選擇時，同樣也可以基於以上幾點來看一看這兩台相機。

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畫質表現優異各有側重

作為核心的畫質，Canon EOS R5和EOS R6全部都採用了全畫幅傳感器。在有效像素上，Canon EOS R5為4500萬像素，而EOS R6則是2000萬像素。像素的不同則是兩台相機最明顯的區別，但是二者都具備了極高的畫質表現。

Canon EOS R5擁有高達4500萬有效像素，其照片分辨率為8192x5466px。高像素帶來的高分辨率照片，可以滿足商業攝影、商業印刷、職業攝影師和攝影發燒友的需要。高像素照片的另一大優勢是對於後期二次構圖也提供了便利的條件，使用Photoshop等修圖軟件在後期處理照片進行裁切時，也不會對照片的清晰度造成影響。Canon EOS R6雖然像素為2000萬，不及EOS R5的4500萬像素，但是畫質上同樣有着出眾的表現。

我們帶着Canon EOS R5和EOS R6到故宮進行拍攝，古建築的木榫結構細節對於相機的畫質細節表現是一大考驗。所以，我們藉此通過實拍方式測試兩台相機的畫質。在拍攝時，我使用EOS R5和EOS R6同樣參數在同一場景下進行拍攝，並將畫面進行100%放大查看細節。

從實際拍攝表現看，Canon EOS R5和EOS R6的成像表現出色、色彩還原準確。將兩台相機拍攝的照片100%放大查看細節，兩台相機細節記錄都非常豐富，但像素更高的Canon EOS R5的4500萬像素在細節刻畫上無疑更加出色。

Canon EOS R6採用的是2000萬像素全畫幅傳感器，但單位像素面積更大，像素與像素之間的干擾更小，所以Canon EOS R6在高感控噪方面有着更出色的表現，Canon EOS R6最高ISO 102400的原生感光度也從側面說明了這一問題。從夜景實拍的樣片來看，Canon EOS R6的出色控噪能力，讓相機拍攝的畫面更加純淨，甚至在最高ISO 102400的情況下也有着極高的可用度。

除了畫質表現外，寬容度也是考量相機成像質量的重要標準之一。Canon EOS R5和EOS R6在寬容度表現上都非常優秀，照片即使欠曝3-4檔，只要使用了RAW格式存儲，後期藉助Camera RAW或者Lightroom等軟件，也很容易調整恢復細節。所以，在實際拍攝時，即使面對大光比、逆光等環境，Canon EOS R5和EOS R6的寬容度表現足夠優異，完全不用擔心畫面細節的丟失。

上面一組樣片拍攝於側逆光環境，原始照片由於欠曝，古建築的細節全無。通過Camera RAW對照片進行調整之後，不僅保留了照片中天空的色彩，而且古建築的細節和明暗層次全部恢復，重現了古建築的恢弘之美，也足見Canon EOS R5的寬容度表現非常優秀。

色彩表現一直是Canon相機的強項，不僅色彩明快、層次豐富，同時忠實還原事物原有的色彩。不僅使用JPEG支出有着不錯的表現，也為後期處理提供了堅實的色彩基礎，使用Photoshop對照片進行簡單的後處理，色彩效果會更加出色。

總之，在畫質表現上，Canon EOS R5和EOS R6各有特色，也各有側重。EOS R5憑藉4500萬超高像素，不僅可以輸出大尺寸照片，在細節表現上也更加優秀。EOS R6則在控噪表現更加優秀，在高感光度下拍攝可以提供更純淨的畫面。在照片寬容度表現上，Canon EOS R5和EOS R6表現都很出色，即使欠曝多檔的照片，只要拍攝時保留了RAW格式圖片，後期時通過調整都有恢復的機會。另外，兩台相機成像色彩非常紮實，為後期處理提供了堅實的基礎。

強勁的對焦性能和出眾的高速連拍能力

除了畫質表現出色外，Canon EOS R5和EOS R6在對焦和連拍能力上同樣非常出色。

Canon EOS R5和EOS R6搭載了Canon第二代全像素雙核CMOS AF技術，可以覆蓋百分之百的畫面範圍，提供了人眼對焦在內的眾多對焦方式。在連拍性能上，兩款相機具備了最高20張/秒的高速連拍能力。

Canon EOS R5/R6人眼對焦演示（中關村在線授權使用）

人眼識別對焦對於現在的無反相機來說已經是標配的對焦功能了，而Canon EOS R5和EOS R6還支持鳥類眼部檢測對焦功能，這也是目前業內唯一支持此功能的無反相機。再配合上20fps的高速連拍，讓「打鳥」這類之前技術含量很高的攝影題材變得非常容易，用戶只要對準要拍攝的主體按住快門即可，剩下的對焦事情就交給相機即可。

Canon EOS R5/R6鳥眼對焦演示（中關村在線授權使用）

Canon EOS R5和EOS R6支持最高20fps的高速連拍，配合全新升級的對焦系統，即使高速移動的拍攝主體也能輕鬆定格完成拍攝。

Canon EOS R6連拍演示（中關村在線授權使用）

拍攝高速運動鳥類，只需開啟兩款相機的高速連拍模式，選擇伺服對焦並且選擇鳥眼對焦功能，你只需要做的便是移動相機跟隨鳥類運動的軌迹，按下快門連拍即可。如果拍攝時選擇了高速存儲卡，Canon EOS R5和EOS R6的連拍續航幾乎是無限的，何時鬆開快門，連拍何時結束。

Canon EOS R6高速連拍焦點展示（中關村在線授權使用）

強大的對焦系統加上20fps的高速連拍性能，讓Canon EOS R5和EOS R6可以遊刃有餘地應對高速運動題材，即使稍縱即逝的瞬間也可以快速完成拍攝。

強悍的影片拍攝性能

Canon EOS R5和EOS R6不僅在靜態照片上表現出色，應對現在流行影片拍攝同樣有着出色表現。Canon EOS R6支持最高4K/60P的影片拍攝，像素更高的EOS R5則在EOS R6的基礎上更進一步，支持最高8K影片拍攝，並且提供了8K DCI格式（分辨率為8192×4320）和8K UHD格式（分辨率為7680×4320）兩種格式。另外，使用這兩種格式拍攝時，都可以拍攝8K RAW格式影片，而且不論拍攝正常影片格式，還是8K RAW格式，都是支持影片下自動對焦的。

上圖是Canon EOS R5的8K影片截圖，我們可以看到EOS R5的8K影片強大解析力。後期處理時，無論是對影片進行放大，還是進去裁切調整，都可以獲得清晰的影片影像。雖然現在看8K影片拍攝來說是一項超前的技術，但這一點也證明了Canon EOS R5影片拍攝的能力。8K影片提供了更多的空間，通過對8K影片進行裁切處理可以帶來更多影片創意，滿足專業影片工作者的需要。

操控「化繁為簡」

Canon EOS R5和EOS R6在操控上不僅可以滿足專業用戶的需要，對於入門或者剛上手的用戶，通過觸控屏幕操控可以快速上手兩台相機。

Canon EOS R5和EOS R6機身背後操控按鍵完全相同，通過五維撥杆和機身撥輪配合各種按鍵可以快速在拍攝時完成對相機感光度、曝光補償、白平衡的設置。這些操作方式與此前Canon單反相機無異，很容易上手使用。

Canon EOS R5和EOS R6背後都搭載了可翻轉的多點觸控屏幕。可翻轉的屏幕不僅取景更加容易，多點觸控可以讓操作EOS R5和R6時如同操控手機一樣，不僅可以完成觸控對焦等操作，甚至相機菜單都可以通過觸控操作完成。

EOS R5和EOS R6該如何選擇？

Canon EOS R5和EOS R6都是性能強大、特點鮮明的相機產品。

Canon EOS R6有着與EOS R5同樣的對焦性能、連拍速度以及更高的控噪表現，對於大多數用戶來說2000萬像素的EOS R6完全可以滿足日常拍攝需求，況且Canon EOS R6的售價僅為19,880元，對於一款功能強大的全畫幅無反相機來說，吸引力非常大。

EOS R5具備更高的像素以及更加出色的影片拍攝性能，是一款表現更加全面的專業機型。高分辨率照片對於商業攝影、人像拍攝、風光攝影、圖庫攝影師來說有着天然的優勢，也符合這類人群對於大尺寸照片輸出有切實的需求；對於影片從業者來說，EOS R5提供的8K影片為後期處理提供堅實的基礎。所以，如果你對於攝影和影片有着更高的要求或者專業需要，在同等價位上，Canon EOS R5無疑是最佳的選擇。

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