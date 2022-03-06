鴻蒙Harmony OS｜手機與HUAWEI電腦輕鬆同步　3大實用功能演示

Harmony OS 除了可以系統之間同步外，更可與 HUAWEI MateBook 進行協同的同步功能。
今教大家以 Harmony OS 手機配合 HUAWEI 電腦使用三大同步功能！
點擊圖片放大看，如何用 Harmony OS 手機配合 HUAWEI 電腦將資料同步。
【三大功能】
使用三大功能時，首先要將 Harmony OS 手機以HUAWEI 電腦連接。首先於 HUAWEI 電腦內 “HUAWEI PC MANAGER” 登入 HUAWEI ID。
用戶於手機內的”超級終端”，就可以見到 HUAWEI 電腦，連接後就可以使用同步功能。
【文字互貼】第一功能是文字互貼：只要於手機或電腦上選擇想複製的文字，就可以於同步中的手機或電腦上互貼，這個功能相當方便。
【電腦操控手機】第二個功能是可於 HUAWEI 電腦上控操手機：其實於”超級終端” 連接後，桌面的下方充就會出現 “Multisreen” 的圖標。開啟後，就可以於電腦桌面上操控手機。
【手機與電腦互傳案】第三個功能是手機與電腦檔案互傳：同樣於”超級終端” 連接後，於”HUAWEI PC MANAGER”內開啟” Access phone files” 就可以於無連USB線的情況下在HUAWEI 電腦內開啟手機的檔案，更可以做出檔案複製的動作，將手機與電腦檔案互傳。
此外，除了使用以上功能外，其他 Harmony OS 手機可透過 ” HUAWEI Share” 來將檔案傳送到電腦上。
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