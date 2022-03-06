鴻蒙Harmony OS｜手機與HUAWEI電腦輕鬆同步　3大實用功能演示

Harmony OS 除了可以系統之間同步外，更可與 HUAWEI MateBook 進行協同的同步功能。



今教大家以 Harmony OS 手機配合 HUAWEI 電腦使用三大同步功能！

點擊圖片放大看，如何用 Harmony OS 手機配合 HUAWEI 電腦將資料同步。

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【三大功能】

使用三大功能時，首先要將 Harmony OS 手機以HUAWEI 電腦連接。首先於 HUAWEI 電腦內 “HUAWEI PC MANAGER” 登入 HUAWEI ID。

用戶於手機內的”超級終端”，就可以見到 HUAWEI 電腦，連接後就可以使用同步功能。

【文字互貼】第一功能是文字互貼：只要於手機或電腦上選擇想複製的文字，就可以於同步中的手機或電腦上互貼，這個功能相當方便。

【電腦操控手機】第二個功能是可於 HUAWEI 電腦上控操手機：其實於”超級終端” 連接後，桌面的下方充就會出現 “Multisreen” 的圖標。開啟後，就可以於電腦桌面上操控手機。

【手機與電腦互傳案】第三個功能是手機與電腦檔案互傳：同樣於”超級終端” 連接後，於”HUAWEI PC MANAGER”內開啟” Access phone files” 就可以於無連USB線的情況下在HUAWEI 電腦內開啟手機的檔案，更可以做出檔案複製的動作，將手機與電腦檔案互傳。

此外，除了使用以上功能外，其他 Harmony OS 手機可透過 ” HUAWEI Share” 來將檔案傳送到電腦上。

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