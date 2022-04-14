Beats Studio Buds耳機推3款新配色　加強Android端功能及閃充

蘋果在官網上架了Beats Studio Buds耳機的三款新配色，分別為大海藍、冷月灰、落霞粉紅。



這款耳機採用專有8.2mm雙元件振膜驅動單元，具有雙音室聲學設計，在整個頻率曲線範圍內具有低諧波失真。另外，其搭載雙波束成形麥克風，支援主動降噪技術，採用實時自適應增益控制，可以消除風噪，並提供通透模式。耳機內部還具有算法，可以高速修正有損音樂信號。

Beats Studio Buds推出的3款新配色，是否你的心頭好呢？

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在續航方面，關閉降噪模式後，這款耳機播放音樂最長可達8小時，結合充電盒可達24小時。開啟降噪後耳機本體續航可達5小時，結合充電盒可達15小時。這款耳機還採用Fast Fuel閃充技術，充電5分鐘，即可持續播放1小時。三款新配色的耳機售價與原版相同，均為HK$1,249元。

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