買耳機要不要看頻響？　一文看清4個選購心得　頻響曲線要選這種

選購耳機的時候懂得正確看參數，雖然可能並不一定會讓你買到十分滿意的耳機，但至少不會讓你買到錯的。在我們看來，這個「技能」我們應該也有必要掌握。聲音並不是玄學，好音質也不是靠「腦放」出來的。



我們知道，耳機的音質與多種因素有關，例如驅動單元和振膜的材質、數量，腔體結構，調音等；但其中還有一個非常重要的參數，也是影響音質的重要一環。今天筆者就和大家聊聊這個重要的參數——頻響。

選購耳機時的4個參考因素。

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01 頻響是什麼？

頻響又叫頻率響應，單位Hz（赫茲）——指聲波在做振動循環時，每秒鐘重複的次數。什麼意思？比如說聲波在1秒鐘內振動1次就代表1Hz，振動20000次就代表20000Hz。例如我們在耳機宣傳頁或包裝盒上看到的參數——頻響範圍：20--20000Hz，大家一定很熟悉吧。那麼問題來了，它和音質到底有什麼關係？

02 頻響與聲音的關係

如果你曾關注過一些大牌HiFi耳機，那我相信你對頻響範圍這一參數應該不會陌生。例如，拜雅T1 II代的頻響是5-50000Hz；AKG K701 的頻響是10-39800Hz；而上周我們剛評測的新品，森海塞爾 IE600的頻響則達到了4-46500Hz。大家可以記住這一點：頻響動態範圍越大，耳機則擁有更豐富細節表現。

03 如何看頻響曲線

要知道，每一款耳機的頻響曲線都不一樣，音色也各有不同；而頻響曲線的差異，則能夠間接反映出不同耳機之間的聲音表現差異。例如市面上一些耳機的頻響曲線在低頻段突然衰減得很厲害，反映的則是低頻明顯不足；相反，低頻量太多，聽起來不僅轟頭，還會掩蓋中高頻該有的細節。例如紅米AirDots，下圖的頻響曲線就反映出了這款耳機低頻量太多、轟頭的問題。

我們再來舉個正面的例子，長時間佔據銷量頭部的AirPods Pro和三星Galaxy Buds，頻響曲線就相對比較標準。如下圖所示，兩款耳機的低頻量適中，20-10KHz的頻響浮動也只有10dB左右；說明三頻比較均衡，整體感較強，能夠適應大多數的音樂。

04 看清商家的套路，選擇討好耳朵的正確方式

我們平時在選購耳機時，會發現很多耳機的頻響曲線都像上面的紅米 AirDots一樣，低頻量特別多。這是因為相較中頻和高頻，低頻是最容易討好耳朵的。換句話說，只要低頻夠渾厚，即使轟頭，很多人也喜歡。但實際上，這些耳機離好耳機的標準還相差甚遠，低頻只不過是其用來掩蓋中高頻不足的假象。

近幾年，真無線耳機的火爆給行業帶來了紅利，然而有大量的耳機頻響曲線都非常糟糕；雖然這些耳機也許能在低頻上討好你的耳朵，卻無法讓你聽到明朗的人聲和更多的細節。所以，在預算允許的條件下，為自己挑選一款頻響範圍廣，頻響曲線中正的耳機，才是討好耳朵的正確方式。

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