買iPhone 13不送充電器 巴西法官指Apple違法要向買家賠償8500元
撰文：中關村在線
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法官裁定，Apple公司必須對最近購買iPhone的一名巴西顧客進行賠償，因為該設備的包裝盒中沒有包含充電器，這違反了消費者法律。
Apple公司在2020年決定取消盒子裏的充電器，這引發了爭議。Apple公司聲稱此舉是出於環保原因，稱這一決定相當於每年從路上移走近45萬輛汽車。
巴西法官指Apple違反消費者法律，要向購買者賠償。
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儘管如此，此舉還是引發了一些公眾和法律的不滿。在最新的發展中，巴西的一名法官，一個長期質疑Apple公司取消配件的理由的國家，正在迫使Apple公司為缺乏充電器而向一名客戶賠償近1075美元。正如Tecmundo所報道的。
根據《消費者法典》（CDC）第39條，「捆綁銷售」在巴西是一種濫用和禁止的做法，因此不允許將手機和充電器分開銷售。因此，Apple公司在向戈亞尼亞市的一名消費者分別出售iPhone機型和充電器後被判刑。
根據戈亞尼亞第六民事法庭法官Vanderlei Caires Pinheiro發布的結果，Apple公司必須賠償消費者5000雷亞爾（約港幣8500元），因為該公司的設備進行了「捆綁銷售」。
據消費者團體Procon-SP的負責人Fernando Capez稱，去年，巴西對Apple公司罰款200萬美元，作為對其違反消費者法律和不尊重巴西顧客的懲罰。
一度，巴西迫使Apple公司為在該國銷售的每部iPhone在包裝盒中加入充電器似乎是合理的。Procon-SP說，充電器是智能手機體驗的一個「重要部分」。
據該消費者保護機構稱，如果不在設備旁邊提供一個充電器，Apple就違反了巴西消費者保護法。Apple公司的回應是，許多客戶家裏已經有了充電器，再加上移除充電器的環境效益，大大減少了整個iPhone盒子的面積。
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