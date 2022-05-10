ROG Cetra True Wireless真無線藍牙耳機　RGB燈效低延遲打機必備

第一次總是讓人滿懷期待！專注電競多年、為玩家而生的 ROG玩家共和國，終於在日前全新推出品牌第一款真無線電競藍牙耳機 ROG Cetra True Wireless。在開箱試玩一週後直接先說心得：撇除那顆閃著 RGB 三原色燈效「ROG 敗家…無懼之眼」的誘惑，ANC 主動降噪搭配遊戲模式的體驗真的讚！



RGB燈效是一種浪漫的信仰

RGB 燈光效果早已成為電競產品的標配，在 ROG Cetra True Wireless 當然也完美傳承下來。上掀式的黑色耳機充電盒設計獨特但開闔間稍嫌滑手，相比上蓋處低調的亮面 ROG Logo，開蓋後映入眼簾的 ROG 無懼之眼 RGB 燈效才是真正的信仰所在。

ROG Cetra True Wireless真無線藍牙耳機，營造沉浸式聽覺饗宴。

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ROG Cetra True Wireless 耳機柄側邊同樣有紅、藍色燈效，但實際戴上使用後卻不會發亮……雖然有點小失落，但看在最長 27 小時電池續航力的份上，還算可接受啦。

低延遲遊戲模式

隨著晶片、藍牙技術的不斷進化，強調低延遲遊戲模式的真無線藍牙耳機，市場上不算少，但 ROG Cetra True Wireless 的遊戲模式分得更細膩，搭配《Armoury Crate》專屬 App 操作，針對音效優化就有射擊、競速、角色扮演等多種遊戲情境可挑選。

另外，《Armoury Crate》App 還有查看電量、調整音量以及 EQ 等化器、7.1 聲道虛擬環繞音效等個性化調整功能，可以大幅提升音訊效能。

不只遊戲，更「聲」歷其境

除了可傳遞「聲」歷其境的獨家遊戲模式，ROG Cetra True Wireless 內建經特別調校的 10mm ASUS Essence 驅動單體，與混合式主動降噪技術（ANC），打造沉浸式聽覺饗宴。此外前面有提到 ROG Cetra True Wireless 的電池續航力表現不俗，同時還具備 USB-C 快速充電技術，耳機充電盒還可透過相容的無線充電版進行充電。

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