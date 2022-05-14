「微型投影機」推薦這4款　在家獨享120吋震撼大畫面　追劇更輕鬆

疫情加劇，沒事還是乖乖窩在家裡追劇、看片吧！這時候特別需要一台不佔空間、又能隨時穩定輸出清晰畫質的「微型投影機」，輕巧的設計隨處擺放在房間任一角落，即可立刻擁有電影院等級的超大投影畫面，當然帶著出門郊遊、露營，更是增添戶外生活樂趣的法寶之一。



點擊圖片了解４款微型投影機特點。

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三星 The Freestyle – 180度廣域投影不設限

捲筒衛生紙外型的三星 The Freestyle 打破傳統投影機框架，180 度不設限的廣域投影與 830g 小巧機身，支援最大至 100 吋投影畫面。厲害的是如果投影的牆面不是白色，The Freestyle 亦能連結 SmartThings 應用程式，借助智慧畫面校正功能調整顯色，於任何一隅享受絕佳的娛樂體驗。

出廠前 The Freestyle 即已內建 YouTube、Netflix、Disney+ 等熱門串流平台服務，透過遙控器就可一鍵即啟。另外配備半透明上蓋，The Freestyle 即刻化身氣氛情境燈，更內建霓虹燈條、璀璨星空、派對燈串等 20 種情境模式，窩在家也能變出絢麗的虛實光影展。

三星 The Freestyle重點規格：

流明：550 LED流明

解析度：FHD（1920×1080）

投影距離：30吋約0.8公尺，100吋約2.7公尺

重量：830g

價格：HK$7,980

小米智慧投影機 2 – 質感不俗放哪都好

外型小巧、不佔空間的「小米智慧投影機 2」，已成為許多潮流人打造個人娛樂或學習空間的首選。在 1.2：1 投射比之下，米粉可彈性調整投射距離，產生 60 到 120 吋的影像，即使在租屋處的小房間內，也能不受空間限制，投影出高畫質、大畫面影像，隨時享有劇院級沉浸效果。

小米智慧投影機 2 採用四通道 LED RGB+BP 亮度強化技術，相較於傳統三通道 LED 投影增加藍光通道，Rec.709 色域超過 154%，且支援 HDR10 解碼，使色彩呈現更加細膩、真實。此外，小米智慧投影機 2 搭載 Android TV™ 作業系統，以簡單明瞭的操作介面，為米粉實現娛樂體驗。

小米智慧投影機 2重點規格：

流明：500 ANSI流明

解析度：FHD（1920×1080）

投影距離：60吋約1.6公尺，120吋約3.2公尺

重量：1300g

價格：HK$3,699

ASUS ZenBeam E2 – 直式投影「更好看」

在手機直播、社群平台使用頻繁的現在，直式播放的效果也愈來愈重要，而 ASUS ZenBeam E2 便是品牌首款支援直式投影的無線微型 LED 投影機，內建重力感測器，能在無線投影時偵測投影顯示方向，畫面自動填滿無黑邊，享受社交影音、直播等直式內容更便利。

重量僅 410g、一手能輕鬆掌握的 ASUS ZenBeam E2，搭載300 LED流明亮度光源，可支援FHD輸入，投射清晰明亮的WVGA (854 x 480)影像，並具備 ASUS SonicMaster 聲籟技術5瓦喇叭，帶來頂級聽覺饗宴。隨附收納保護套，無論外出簡報、戶外露營或居家娛樂皆合宜。

ASUS ZenBeam E2重點規格：

流明：300 LED流明

解析度：WVGA（854×480）

投影距離：35吋約1公尺，100吋約2.8公尺

重量：410g

價格：NT$9,900。（請向華碩查詢）

LINE FRIENDS投影機 – 極緻小巧萌度破錶

追求極致輕巧、可愛外型的潮流人，這款在網路上持續收穫高人氣的 LINE FRIENDS 投影機絕對是首選。由韓國品牌 Jellybeam 與 LINE FRIEDNS 攜手合作的投影機，光是 4.5 公分、110g 方正尺寸機身上出現的熊大與莎莉，就足以讓人忽略流明、解析度…這些規格數字。

一手就能掌握的 LINE FRIENDS 投影機，最大可投影出 50 吋大螢幕，不單能看 Youtube、Netflix，也支援 iOS 及 Android 鏡像輸出，另外 LINE FRIENDS 投影機還可透過 micro SD 記憶卡播放影像、音樂，宅在家或戶外露營便利性滿點。

LINE FRIENDS 投影機重點規格：

流明：80 流明解析度：VGA（640×480）

投影距離：-

重量：110g

價格：韓幣249,900（約港幣1,540）。

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