北京上市公司要求員工WFH時每5分鐘打卡一次　不足89次視為曠工

受疫情影響，不少地區都出現了居家辦公的情況，而近日一上市公司尚德機構在執行員工居家辦公的過程中出現了非常奇葩的規定。



根據相關爆料顯示，尚德機構要求北京朝陽區員工實行居家辦公，但辦公前需要在自己的電腦上安裝電腦監控軟件，同時每5分鐘軟件會自動截屏一次，而截屏需要記錄到人臉，一天需要人臉截屏打卡89次才算符合當日要求，如果不夠89次則視為曠工。

北京一間公司，要員工WFH時每5分鐘人臉截屏打卡。

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根據每5分鐘一次計算，89次的時間為7.4小時左右，按照中午半小時的休息時間來計算，這幾乎可以說，如果要完成打卡，每天的工作時間基本上都要做到電腦前不能移動，包括吃飯、方便、甚至其他的一些突發情況都不能處理。

而且據爆料表示，如果抓拍不夠89次，不僅本人的績效會被全部扣除，相關領導和HR也將面臨罰款。

公司擔心員工摸魚的行為的確可以理解，但該公司這種過於苛刻的管理辦法着實讓人無法理解，而針對這一問題，目前尚德機構還未回覆。

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