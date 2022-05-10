Galaxy Z Fold4雙畫面配置規格流出　獲國內3C認證觀賞體驗更佳

在國內已通過 3C 認證的三星未發佈摺屏新作 Galaxy Z Fold4，較早前有更多相關規格資訊曝光。作為品牌年度重點產品，這次裝置的螢幕規格似乎稍稍修正，進一步拉闊畫面比例、讓觀賞體驗更佳。



國內爆料達人 Ice Universe 較早前在其微博帳號發言，指三星新代摺屏手機 Galaxy Z Fold4，主螢幕比例或由現時 5：4 變成 6：5、而機背副屏比例亦從今代 24.5：9 更動為 23：9，兩組螢幕的畫面比例將同時拉闊，以提升閱讀表現。另一篇發言則提到，Z Fold4 外屏寬度為 57.2mm、基本接近現時 iPhone 13 mini 大小。

點擊圖片看看這網上流傳的Galaxy Z Fold4。

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由於現時市場同類產品外屏、如 Vivo X Fold（21：9）跟 OPPO Find N（18：9）等大都採用更接近普通直屏比例，故如 Z Fold4 傳言屬實亦有助改善閱讀體驗。其他規格配置部份，早前在國內獲 3C 認證、確認型號為 SM-F9360 的 Z Fold4，已知將支援具 11V／2.25A 輸出的 25W EP-TA800 充電器，而爆料人亦指 Z Fold4 將具備 4,400mAh 電池容量。

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