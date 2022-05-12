傳第二代AirPods Pro年內推出　AirPods Max2將有更多色可選

AirPods Max最初是以少數幾種顏色推出的，包括太空灰、銀、綠、粉和天藍。現在，一份新的報告顯示，我們可以期待AirPods Max顏色的更新，最快在今年晚些時候，與新版本的AirPods Pro一起推出。請看下面的細節。



彭博社的Mark Gurman在5月9日最新一期的Power On通訊中報道，Apple今年計劃對AirPods進行兩次更新。首先，正如我們過去所詳述的，新版本的AirPods Pro即將面世。

網傳下半年Apple將推出新版的AirPods Pro 2與AirPods Max2。

+ 12

迄今為止的報告顯示，AirPods Pro 2預計將採用新的設計，並首次支持無損播放。還有關於新的健康管理和健身追蹤功能的傳言，但我們仍在等待更多細節，以了解Apple可能計劃的健康和健身功能。

在最近一期的Power On節目中，Gurman加倍強調AirPods Pro 2將在今年秋天的某個時候推出。他指出，我們距離最初的AirPods Pro發布已經過去了近三年，「所以對於一些早期採用者來說，電池可能已經出現問題了」。作為AirPods Pro的早期採用者，這一點我可以證實。

在周日的通訊中，Gurman還說，除了AirPods Pro 2，Apple還計劃為AirPods Max提供新顏色。雖然Gurman指出，他「希望」看到價格下降，但目前沒有跡象表明Apple有任何降價計劃。

秋天會有新的AirPods Pro出現。目前的型號自2019年秋季以來一直在市場上銷售，因此對於一些早期採用者來說，電池可能已經出現了問題。此外，還要注意AirPods Max的新顏色（我們希望它能降價--550美元對這些耳機來說是很荒謬的）。

理想情況下，Apple在今年秋天更新AirPods Max時，將不僅僅是簡單地更新顏色選項。這款罩耳式耳機缺乏對無損播放的支持，無論是通過無線還是有線播放。如果今年AirPods Pro 2增加了對無損播放的支持，這將成為一個更加明顯的遺漏。

你希望在AirPods Max的更新中看到什麼？新的顏色是否足以讓你高興，或者你希望有新的功能和價格下降？

延伸閱讀：ROG Cetra True Wireless真無線藍牙耳機 RGB燈效低延遲打機必備

+ 16

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】