網傳Sony WH-1000XM5無線降噪耳機　增強ANC、續航能力達40小時？

自2020年發布以來，Sony的WH-1000XM4一直是你能買到的最好的藍牙耳機之一，這得益於其持久的電池和出色的降噪能力。現在看來，該公司有一個實質性的升級計劃。在Gizmodo發現的一個泄漏中，德語出版物TechnikNews分享了WH-1000XM5的預期細節。



據該媒體報道，Sony的下一個旗艦降噪耳機將具有高達40小時的電池壽命。如果準確的話，這將是對XM4單次充電30小時的顯著改進。據報道，通過USB-C給新機型充電，大約需要三個半小時，或比XM4多30分鐘。據稱，新機型還配備了用於ANC的額外處理晶片和一套新的驅動程序。

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但正如你從TechnikNews分享的渲染圖中所看到的，WH-1000XM4與其所謂的繼任者之間最明顯的區別是一個全新的設計。看起來XM5不會像Sony目前的旗艦藍牙耳機那樣摺疊起來，但它的代價似乎是它們的耳罩上會有更多的填充物，而且帶子更輕。很多人喜歡WH4的舒適性，看看新模型的設計是否使它更容易長時間佩戴，這將是很有趣的。

TechnikNews沒有說任何關於WH-1000XM5的發布日期或價格。在銷售之外，當前型號的售價為350美元。我們在此注意到，由於增加了Qi充電和LDAC支持等功能，Sony的WF-1000XM4耳塞的價格最終超過了其前輩。

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