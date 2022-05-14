華為手環7僅重16g　支援血氧檢測外　還有多項健康監測功能

4月28日，華為舉行了華為摺疊旗艦及全場景新品發布會，帶來了諸多的重磅新品，其中厚9.99mm、重16g號稱「華為迄今為止最薄的智能手環」的華為手環7也正式「官宣」，標準版售價人民幣269元（約314港元）、NFC版售價人民幣309元（約360港元），現在已正式開售。



對比智能手環來說，智能手錶往往在功能上會更加全面，但能夠實現更豐富的交互體驗的同時，它的價格相對比起來會更昂貴。華為手環7以「腕上極致美學」為設計目標，將通過「加減法」的方式，實現了顏值和佩戴體驗的突破。

華為手環7僅重16g，宣傳更以「腕上極致美學」作為口號。

+ 8

華為手環7在外觀上延續了手環6的設計，同樣採用了貼合手腕的弧度曲線設計和1.47英寸AMOLED炫彩大屏，但在厚度方面華為手環7更薄一些，僅有9.99mm，重量縮減到16g，被稱為「華為迄今為止最薄的智能手環」。

在對重量進行「減法」的同時，華為為了能夠給用戶帶來更直觀更驚豔的視覺體驗，選用了194 x368高分辨率，配合採用2.5D高質感曲面玻璃和全新UI設計，使得屏佔比64.88%，屏幕飽滿且富有張力，顯示內容更清晰逼真，如油畫般絢麗多彩。

在外觀形態上的加減法只是基礎，華為手環7找到體驗上的升級點，配合華為強大的分佈式終端能力帶來更豐富的功能與更便捷的交互。

華為手環7在囊括當下主流且常見的96種運動模式的基礎上，還支持全新的大屏聯動功能，藉助智慧屏分佈式跨屏智慧交互能力，可與智能穿戴等設備實現聯動，將運動數據實時同步到智慧屏上，使其具備多設備互聯的體驗，而不再是需要一直盯着手環才能查看相關數據。

不僅如此，華為手環7支持睡眠健康、血氧監測、壓力監測、女性生理周期、心臟健康等專業的健康監測功能。其中與中科院心理所合作研發的全天壓力跟蹤算法 HUAWEI TruRelax和搭載的HUAWEI TruSleep 2.0睡眠監測技術，可實現低血氧水平自動告警和睡眠監測，協助用戶更好地了解自身的身體狀況，真正做到了數據服務於健康。

在此基礎上，華為手環7對運動監測功能也進行了「加法」，其搭載了華為專業跑表Runner中的自研TruSport運動算法，能從科學量化的角度來衡量跑者的每個訓練指標，並提供專業運動評估及建議，幫助做到更科學高效地運動。

此外，官方稱華為手環7在典型場景下能夠支持長達14天的續航，且除了支持微信和支付寶支付以及音樂控制、遙控拍照、AOD息屏顯示、訊息提醒等功能外，據小藝助手的訊息，華為手環7還將支持下載第三方應用，但目前還不清楚適配的應用數量。

延伸閱讀：智能手錶｜Apple、華為、小米三大品牌比拼 認清要求揀心水手錶

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】