realme 9 5G歐版亮相　改配Snapdragon 695　與亞洲版還有這差異

因網絡資訊發達關係，不難發現手機品牌即使推出相同型號裝置，但就會因銷售地區不同、而可能用上不同配置，甚至跟本是兩部不同產品。



像 realme 早前在歐洲地區發表的 realme 9 5G，就和品牌三月在印度推出同名裝置，名稱一樣但內裡截然不同。

歐洲版 realme 9 5G在規格上，明顯比亞洲版有所提升。

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外觀上印度版 realme 9 5G 為配備田字型排列 4,800 萬像三鏡、配左上方開孔屏手機；而最新在歐洲發表的同名機型，雖同樣採用左上方開孔屏設計，但就改用直排 2+1 三鏡模組，且主鏡頭亦升級至 5,000 萬像素。另外歐版 realme 9 5G，亦從印度版配備的 MediaTek 天璣 810 晶片組、改用高通 Snapdragon 695。

與此同時，歐版 realme 9 5G 將採用 6.6 吋 FHD+ 解像度 LCD 螢幕，對應 120Hz 更新率、240Hz 觸控採樣率及具 90.8% 正面屏佔比。其他功能部份，裝置將具備 5,000mAh 電池及支援 18W 充電，採用側邊電源／指紋鍵及內置 3.5mm 耳機端子。歐版 realme 9 5G 具備 4+64 跟 4+128 兩種儲存配置，將以 260 歐元（約港幣 $2,120）起價格發售，未必有港版但頗有機會引入水貨。

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