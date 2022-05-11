moto X30冠軍版國內開售 Snapdragon 8連512GB儲存 平玩旗艦機
撰文：Mobile Magazine
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推出一段時間的高通旗艦晶片組 Snapadragon 8，近日有不少價格相宜的平價旗艦機型面世。像 Motorola 就在國內，新鮮發表了 moto X30 冠軍版，以 2,999 人民幣（約港幣 $3,500）開售價，帶來 512GB UFS 儲存、雙 5,000 萬像主鏡組成三攝像模組等強勁規格。
作為系列衍生機型、將於今日（5 月 11 日）開售的 moto X30 冠軍版，在國內以較正價便宜三百元的 2,999 人民幣（約港幣 $3,500）開售價，帶來 Snapdragon 8 晶片組、12GB LPDDR5 RAM 配 512GB Turbo UFS 3.1 儲存組合，跟 6.7 吋 144Hz 更新率 FHD+ 解像度 POLED 超感臻彩螢幕，擁有 88.5% 正面屏佔比同時，亦對應 100% DCI-P3 色域、SGS 雙認證低藍光等規格。
Motorola moto X30冠軍版在國內開售，Snapdragon 8晶片配雙5000萬像主鏡，強勁效能令人期待。
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其他功能方面，moto X30 冠軍版基沿用同系列標準版 X30 配置，包括配備由 1／1.55 吋大型感光元件 5,000 萬像 OIS 主鏡、5,000 萬像 2.5cm 超廣角微距、跟 200 萬像景深鏡頭組成三攝像模組，同時前鏡亦保留高畫質 6,000 萬像輸出。另外手機又內置 5,000mAh 電池、支援 68W 閃充，及隨包裝附設 68W 輸出火牛跟專屬保護殼。
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