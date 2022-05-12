Sony Xperia 1 IV備超長光學無損變焦　5倍慢鏡拍攝　影相出眾

較早前 Sony 發表了年度旗艦手機 Xperia 1 IV，其採用高通 Snapdragon 8 晶片組、保留亮度加強 50% 的招牌 6.5 吋 4K HDR OLED 電影屏，機背 3 組 1,200 萬像 ZEISS T* 鏡頭加入 85-125mm 真光學無損變焦，讓人像攝影表現更出眾。



上手冰白（Ice White）色款 Xperia 1 IV 手機，其因沿用 6.5 吋 4K HDR OLED 螢幕，高辨識度電影屏使其外觀上跟前代分別不大；不過機殼塗裝改以日系磨砂處理，握持時手感不錯。鏡頭部份主攝像模組沿用縱向排列、前端攝像頭亦繼續隱藏在頂欄中。

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機身擴充部份，Xperia 1 IV 保留了實用 3.5mm 耳機端子、立體聲揚聲器以至高端機型罕有的三選二 Nano SIM／Micro SD 卡槽，生物保安辨識沿用機側電源／指紋鍵組，亦保留了拉絲紋快門鍵方便在拍攝時使用。另外手機內置 5,000mAh 大容量電池，同時機身符合 IP65／68 防水防塵標準。值得留意的是，今代 Xperia 1 IV 的畫面亮度加強 50%，相比前代畫面灰階表現更為細緻。

預載 Android 12 的 Xperia 1 IV，試用 256GB 機型啟動後約佔用 31GB 空間。媒體設定部份，聲音特效整合 Dolby Sound、360 Reality Audio 跟 360 Upmix 升頻，亦支援 DSEE Ultimate；畫面方面就保留 120Hz 更新率選項、CineAlta 原創畫面色彩模式，及詳細白平衡調整等。

保留 ZEISS T* 三鏡的 Xperia 1 IV，雖未似傳言般升級輸出像素，不過其配備 3 組 1,200 萬像鏡頭中，遠攝端就改用 35mm 格式 85-125mm 焦距 F2.3-2.8 OIS 鏡頭，配合支援 Dual PDAF 的 F1.7 OIS 主鏡，長焦部份同時囊括 85mm 跟 125mm 兩組人像拍攝焦段，實用性更高。操作方面，預載相機介面跟前代一樣，將手機介面整合在 BASIC 模式中，另外又具備單反影友最愛 3：2 比例拍攝。▲ 手機介面拍攝繼續整合在 BASIC 模式中

影片錄製方面，《Video Pro》加入了 5 倍慢動作影片錄製，擷取 GIF 動圖比較，可看到舞者更流暢動態細節；另外程式又可直接登入 YouTube 作串流直播，並按工作或影像創作需要，自訂不同 YouTube 串流直播活動。

正常速度影片效果（Mobile Magazine授權使用）

慢動作影片效果（Mobile Magazine授權使用）

以 Xperia 1 IV 快速試拍相片，可看到除 15.6x 焦距有較明顯影像散失（估計受感光元件輸出像素限制）外，主要光學焦段都能輸出清晰銳利影像；同時因主鏡跟長焦鏡都具備 OIS 防震，加上裝置穩定自動對焦表現，Eye AF 與物件追蹤均可快速而準確地捕捉影像，經《Video Pro》錄製慢動作影片效果亦相當出眾。

港版 Xperia 1 IV 將提供 12+256 跟 12+512 兩個儲存版本，分別以 $9,699 跟 $10,499 價格上市，由即日（5 月 11 日）起提供預售，5 月 27 日正式推出。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】