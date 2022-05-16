Samsung Galaxy Z Fold4規格曝光備3倍變焦　拍照比S22 Ultra強？

近日消息陸續增加的三星未發佈摺屏旗艦 Galaxy Z Fold4，繼外觀設計與螢幕配置後，最新又有關於攝影方面參數曝光。



據爆料達人 Ice Universe 在其推特帳號發言，指預計在今年下半年發表的三星摺屏旗艦 Galaxy Z Fold4，主攝像模組由前代 1,200 萬像升級至 5,000 萬像，預計除更新感光元件配置、受光面積亦有機會同樣提升。

網傳Samsung Galaxy Z Fold4在攝影功能上比S22 Ultra有過之而無不及。

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至於長焦鏡頭部份，文中提及 Z Fold4 將保留 1,200 萬像輸出，不過其採用的 3x 焦距鏡頭組，就可能為品牌歷來表現最佳作品，甚至有機會比主打攝影表現的 S22 Ultra 有過之而無不及。

爆料人亦同樣提到，因三星頗大機會將 Galaxy Z Fold4 的重量控制在 260g 以下，同時保留纖巧機身設計，故在有限改動空間外，像攝影表現將難免要跟便攜性及通用性作出平衡。

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