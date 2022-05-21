鴻蒙HarmonyOS 系統坐擁3大優勢將超越iOS？　產品互聯夠多夠方便

早前華為鴻蒙系統HarmonyOS又進行了大範圍的更新，同事老高興高采烈地向我們展示鴻蒙系統的新功能，直呼真香，要知道他以前可是果粉。



不僅是他，從網上也可以看到大量網友從使用iOS系統，紛紛改用鴻蒙系統。那麼鴻蒙系統到底有什麼好用之處呢？

▼▼▼即睇鴻蒙系統有邊3大好用之處▼▼▼

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1）鴻蒙系統流暢度不輸iOS，價格還更便宜

Apple的iOS系統在用戶中一直以流暢、不卡頓著稱。很多用戶當時購買Apple的一個重要原因就是「用幾年之後還能不卡」。相較之iOS，Android的流暢度就差一些了，雖然現在也得到了改觀，但是殺後台的情況還是普遍存在。在同時打開多個後台應用的時候，Apple就能做到在多個應用中流暢切換，而很多Android手機就需要反應、停頓一會，才能打開。鴻蒙系統對此就進行了優化。

華為官方也曾公開表示，鴻蒙系統比Android系統速度快了60%。這是因為華為鴻蒙系統內部整合了方舟編譯器，App發出指令，鴻蒙系統直接就明白並做出響應了，響應時長也隨之變短了。打個簡單的比喻，App說英語，Android系統只懂中文，而鴻蒙系統既會中文，又學會了英語。

不少既用過AppleiOS又用過鴻蒙系統的用戶都表示，鴻蒙系統的流暢度可以媲美iOS。相同的流暢度下，華為手機的價格比iPhone還更便宜，而且華為的售後也很好，這就讓很多用戶紛紛「倒戈」華為鴻蒙系統。

2）鴻蒙系統合作的品牌更多，能夠打造萬物互聯

在4月28日的華為發布會上余承東曾表示，搭載鴻蒙HarmonyOS的華為設備出貨量已超過2.4億台、鴻蒙生態設備發貨量同期超過1.5億台。華為高管王成錄也曾表示，到2023年，鴻蒙設備的數量要達到12.3億。這就意味著全國人民將每個人都有一台搭載鴻蒙系統的設備，這有可能是手機、電腦和手錶，也可能是空調、電視、冰箱或微波爐。看的出來，華為對鴻蒙系統賦予了厚望。

鴻蒙系統不僅是華為自己使用，還和其他車企，家電品牌合作。憑藉輕量化和功能強的優勢已經搭載到了三款車型上,分別是北京汽車魔方、極狐阿爾法S華為HI版、AITO問界M5。5月4日，AITO問界M5的單日銷量還突破了1000輛。美的推出了搭載鴻蒙系統的全屋智能家電，小天鵝的本色系列洗衣機也搭載的是鴻蒙系統。

3）可預見的大環境下，鴻蒙系統的產品會比iOS產品多

在可以預見的未來裹，鴻蒙系統在我們生活中的覆蓋面積會越來越大，這一點是目前Apple iOS系統不能相比的，如果Apple也想要達到萬物互聯，那麼也需要在家電、出行等領域進行大範圍的佈局。顯然，在這方面華為搶先了一步。

而且因為華為是國產品牌，所以我們能夠使用的鴻蒙系統產品肯定會比外國用戶多，就像小天鵝鴻蒙洗衣機可能就不會出口到國外。反過來，美國用戶能夠使用的iOS產品也會比我們更多，有一些iOS的產品可能也不會出口到國內來。因此在數量上，鴻蒙系統就強於iOS。

當然不可否認，Apple iOS也是一個很好的操作系統。但是如果你在以上兩方面有所倚重的話，鴻蒙系統會是一個不錯的選擇。

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