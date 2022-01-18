鴻蒙Harmony OS｜3個設定令手機更順更慳電　「版本號碼」藏秘密

雖然現今的手機規格愈來愈強，不過安裝得太多 APP 都會令手機食電及愈用愈慢，而倒次就教大家，如何三個設定就可以令 Harmony OS（鴻蒙）手機更順更慳電！
▼▼▼即睇令 Harmony OS 手機更順更慳電的3個設定！▼▼▼
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想Harmony OS 手機更順更慳電就要跟以上方法來設定，設定後無論慳電度及手機順暢度都會提升。
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