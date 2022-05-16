中國社交平台實施強制顯示IP屬地　個人私隱是否已完全被披露？

從4月份開始，在中國內地使用微博、小紅書、知乎等各大互聯網平台都陸續上線了IP屬地功能。網友在評論他人或者自己發文的時候都有一個IP屬地的後綴，具體顯示到省份。



筆者認為這是一個很好的功能，能夠讓不少網絡噴子有所收斂。但也有一些網友認為這是在洩露自己的隱私，擔心別人能定位到自己。但其實這是把IP地址和IP屬地弄混了。

顯示IP屬地，其實不等於被精準定位，點擊圖片看看當中的差異。

+ 16

01-IP屬地不是IP地址，公佈後自己也不會被精準定位

IP是指Internet Protocol，即互聯網協議。 IP地址就是互聯網協議地址，如159.226.1.1，IP屬地可以說是IP地址的歸屬地。運用一些技術手段，就可以順著IP地址準確找到用戶具體所在地。而IP屬地信息的顆粒度不足以通過省份直接推到個人特定身份，識別率還是相對較弱的。而且IP屬地信息指向的是網絡接入設備的位置而非人的位置，所以廣大網友們都無需擔心IP屬地會增加風險。

02-IP屬地和手機號歸屬地有關？

筆者人在北京，用的是哈爾濱的手機卡，但是社交平台上的IP屬地還是顯示的北京。這是因為IP屬地是IP的歸屬地，而不是手機號的歸屬地，跟手機號歸屬地無關，跟IP地址有關。

IP地址不是每個人都有的，因為目前廣泛採用的還是IPV4，這個協議只能提供2的32次方，也就是約42.9億個IP地址，不夠全球人手一個，所以你使用的IP地址是由運營商分配的。比如你在家中，用的就是分到你家中寬帶上的這個IP地址，到公司之後，用的就是公司所使用的的IP地址。當你去其他省份出差，用的就是其他省份的IP地址，這時候IP屬地也會發生改變。

03-IP屬地能改嗎？怎麼改的？

這個功能一出就讓很多博主、大V現出了原形，很多說在國外的博主，IP屬地顯示的都是國內。有的大V前腳剛發「人在美國剛下飛機」，後腳IP顯示就在國內，真是讓人替他尷尬。

目前這個IP屬地還不支持關閉，所以有些人就動起來歪腦筋，在網上搞起了灰色產業。現在在電商平台上一搜就有很多提供改IP屬地的服務，國內國外的都能改。

其實改IP屬地的原理很簡單，就是讓你的數據流量經過代理的服務器，服務器記住你的IP地址，然後把你的IP地址換成代理服務器的IP地址，最後再回傳到你所使用的網絡平台上，這時候你的IP屬地就被成功修改了。

04-更改IP屬地有風險，可能導致封號

代理平台不能只為某一個用戶服務，如果網絡社交平台發現很多用戶過來用的都是一個IP地址，就會把這個IP地址判定為一個異常的IP地址。社交平台就可能直接把這個IP地址屏蔽掉或者列入黑名單，而使用這些IP地址的賬戶可能就會被封號。

而且還有非常大的概率不法分子會利用這種方式來進行身份詐騙，出現盜號、隱私洩露、竊取金融賬號等問題，所以最好還是不要使用這些所謂的更改IP屬地的服務。

網絡社交平台逐漸發達之後，網絡暴力、虛假信息、謠言等問題也隨之逐漸嚴重，利用顯示IP屬地這樣的技術手段之後，鍵盤俠或許會有所收斂，希望以後網絡環境能夠變得更和諧、純淨。