網傳小米除12 Ultra外還有新機　旗艦機Xiaomi 12S／12S Pro ?

不少用家對小米未發佈旗艦 Xiaomi 12 Ultra（或稱 Xiaomi MIX5）感興趣，而較早前工信部有三部小米手機入網。



當中除傳聞已久的 12 Ultra 外，更有機會加入兩款 Xiaomi 12 衍生機型 12S 跟 12S Pro。

網傳工信部已收到小米手機入網申請，將有3款新型號高端手機推出。

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國內媒體較早前報導，有三款型號分別為 2203121C、2206123SC 及 2206122SC 的小米手機正式入網工信部。其中 2203121C 應為傳聞中代號 L1 的 Xiaomi 12 Ultra（式稱 Xiaomi MIX5），而另外兩款新作 2206123SC 與 2206122SC，據透露或為 Xiaomi 12 的衍生機型 Xiaomi 12S 跟 Xiaomi 12S Pro，面向 2022 下半年的高端手機市場。

如無意外 Xiaomi 12 Ultra 將為配備高通 Snapdragon 8+ 及 Leica 鏡頭組的系列頂配機型，而 Xiaomi 12S 跟 Xiaomi 12S Pro，亦同樣由現時 Xiaomi 12 採用的 Snapdragon 8 晶片組，改為配備以 TSMC 4nm 製程生產的 Snapdragon 8+。

不過亦有傳言指，小米可能將仿效 OPPO Find X5 跟 vivo X80 系列，為 Xiaomi 12S Pro 在高通版外、再加入採用 MediaTek 晶片的天璣 9000 版本。

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