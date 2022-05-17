OPPO Reno8全球首發搭載Snapdragon 7 Gen 1　發售日期就在這天

早前已有傳 OPPO 的 Reno8 系列將會是首款配備 Snapdragon 7 Gen 1 處理器的手機。



而在5月16日時， OPPO 官方正式宣佈 OPPO Reno8系列新品發布會將於5月23日晚上7點正式舉行。屆時期待已久的OPPO Reno8系列將正式亮相。

OPPO Reno8已開始預售，並在5月23日有發布會。

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早前已有傳 OPPO Reno8 系列將會首發 Snapdragon 7 Gen 1，Snapdragon 7 跟旗艦 8 系列一樣，採用 4nm 工藝製程及對應 ARMv9 架構，其配備 2.36GHz 時脈四核 Cortex-A710、跟 1.8GHz 時脈四核 Cortex-A510，4+4 架構八核處理器配 Adreno 662 繪圖晶片，內部定位屬 7 系列頂級產品。

其他功能方面，預計 OPPO Reno8 會採用 6.55 吋 2,400 x 1,080 解像度 OLED，支援 120Hz 更新率及屏下指紋辨識功能；鏡頭部份其由 IMX766 感光元件 5,000 萬像主鏡、800 萬像（應為廣角）跟 200 萬像副鏡組成三攝像模組，前鏡 3,200 萬像輸出應為開孔配置。另外 Reno8 會內置等效 4,500mAh 電池，支援 80W SuperVOOC 閃充。

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