荃灣豐澤開倉特賣場｜3步簡單登記入場 iPhone、iPad、家電劈價

豐澤開倉特賣場2022又來了，超抵玩數碼產品或電器！上次荃灣豐澤特賣場開倉時，包括iPhone、iPad、MacBook及不少家電等電子產品大減價，相當抵買。今次2022年又再次來了，今次同樣相同地點舉行，為期5月27日至6月5日，亦都需要事先網上登記才可進場。



以往荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）都不時會舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。尤其是iPhone、iPad及Mac機劈價非常吸引。今次豐澤特賣場由5月27日至6月5日，只接受易賞錢會員登記入場購買（名額有限，需要網上登記抽籤才可進場）。

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上年特賣場每日限量產品 （林勇攝）

👇👇今次5月27日-6月5日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

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今次特賣場有什麼筍貨可搶？暫時官方只公布部份劈價貨品套餐，再回顧上次特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。



👇點按下圖看有什麼特價貨品👇

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👇先回顧上次特賣場開售重點數碼產品、家電👇

🖥MacBook、iMac、手提電腦類別

+ 31

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 13

🎧耳機、喇叭及其他類別

+ 16

📺家電及美容類別

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荃灣豐澤開倉特賣場2022詳情



每日購物時間名額： 1,350 個

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

登記日期： 5月18日早上9:30至5月22日晚上23:59

登記詳情：如果是易賞錢App會員，打開易賞錢App按首頁中的荃灣特賣場頁面圖片，根據指示登記 (請勿重複登記，每位會員只會獲得一個入埸名額) 。如果未是易賞錢會員，就首先下載易賞錢App，並登記成為易賞錢會員，再按首頁中的荃灣特賣場頁面圖片，進行登記便可。

