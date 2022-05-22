買華為手環還是手錶好？　一文看清各價位智能穿戴產品特點

提到華為，大家想到的關鍵詞可能是國產晶片、智能手機、汽車，其實華為可不止這些，智能穿戴就是其非常重要的產品線之一，而且市場表現很好，2021年全球可穿戴腕帶設備出貨量華為排第三，達到了1900萬台（Canalys數據）。



如此好的銷量表現，除了產品力出眾以外，華為智能穿戴產品幾乎覆蓋了所有主流的價位段，大部分情況下消費者都能選到適合自己的產品。廢話不多說，今天就來為大家盤點一下華為當前在售的主流手錶/手環。

盤點華為手環與手錶，哪一款才是你所需？

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華為手環7：人民幣269元（約315港元）（標準版）/人民幣309元（約360港元）（NFC版）

如果你想獲得近乎無感的佩戴感，那麼輕薄設計的手環顯然是個不錯的選擇，而剛剛上市的華為手環7正是這樣一款產品：屏幕尺寸達到了1.47英寸，機身厚度9.99mm，重量僅16g。並且粉/黑/綠三款配色，加上8000餘款精美錶盤可供選擇，可以滿足不同的個性化需求。

功能方面，華為手環7也頗為全面，支持96種運動模式，心率血氧睡眠監測全都支持，可以實現兩周續航，支持50米防水，基本上與能與當前的主流智能手錶看齊。

華為WATCH GT3：人民幣1488元起（約1732港元）

華為WATCH GT3是主流定位的一款產品，華為官方為其定製了6大賣點：精準心率監測、精準定位、全天候健康管理、專屬跑步教練、腕上智慧助手、強勁續航無線充電。在1500元級別的智能手錶產品裏，華為WATCH GT3競爭力是非常高的。

為了滿足不同人群的需求，華為WATCH GT3提供了多種版本可以選擇，錶盤有46mm、42mm尺寸可選，錶帶有氟橡膠、編織帶、真皮、金屬等材質可選。當然，不同版本價格不同，讀者朋友們根據自己的喜好選擇就好。

華為WATCH GT Runner：人民幣2188元（約2546港元）

華為WATCH GT Runner是華為為專業跑步者設計的智能手錶，同樣擁有6大賣點：輕盈舒適、懸浮式天線設計、高精度動態心率檢測、AI專業跑步教練、腕上智慧助手、強勁續航無線充電。

華為WATCH GT3 Pro：人民幣2688元起（約3128港元）

從產品命名上就可以看出來，這是一款比華為WATCH GT3定位更高的產品。該手錶46mm版本採用了鈦金屬一體化表體和可旋轉錶冠、藍寶石鏡面、納米微晶陶瓷背殼，搭配氟橡膠或真皮錶帶，質感出眾。當然功能上也有升級，支持ECG心電圖檢測；擁有全國300+高爾夫球場訊息並且可以進行相關數據監測；擁有潛水級防水性能，支持30米自由潛運動。

值得一提的是，43mm版本採用了陶瓷工藝，白色納米微晶陶瓷、球面陶瓷錶冠、金屬ECG按鍵讓這款手錶顏值出眾。當然，更貴也是在所難免的。

華為WATCH D：人民幣2988元（約3477港元）

嚴格意義上說，華為WATCH D並不是常規的智能手錶，華為官方為其命名為「華為腕部心電血壓記錄儀」，可以實現血壓測量和心電採集，面向有相關需求的群體。

怎麼樣，有你喜歡的款型嗎？

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