Galaxy S20 Ultra成美國民調最滿意手機 iPhone只能排在這位置
撰文：中關村在線
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據相關媒體報道，美國 (ACSI) 報告顯示，三星 Galaxy S20 Ultra被評為美國消費者最喜愛的智能手機之一。
此外，美國用戶還喜歡一些在中國市場非常小眾的手機，比如已經停產的 LG，以及 HTC U12+ 等。
從ACSI公布的美國民調手機滿意度報告，整體上以三星手機的滿意度為最高。
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從下面的 ACSI 報告可以看到，Galaxy S20 Ultra 獲得了 86 分的滿意度評分；第二名是 LG Aristo 3，第三名是 iPhone 11 Pro Max、Galaxy S20、Galaxy S10。
去年，這一報告的入選機型也是三星，由 Galaxy Note 10 Plus、Galaxy S10 Plus 和 Galaxy S20 Plus 並列第一。
Galaxy S20 Ultra 機身重 220 克，尺寸為 166.9×76.0×8.8mm，配備 12GB / 16GB RAM LPDDR5 內存與 256GB / 512GB 機身存儲。
三星 Galaxy S20 的處理器搭載Snapdragon 865 處理器。
相機方面，Galaxy S20 Ultra 前置 4000 萬像素攝像頭，後置 108MP 主攝 + 48MP 長焦 + 12MP 超廣角 + TOF 四攝組合，三星 Galaxy S20 Ultra 配備一顆潛望式鏡頭，10X 潛望混合光學變焦以及 100X 超視覺空間變焦。
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