Apple Watch Series 8渲染圖曝光　手錶設計將有大改變成這樣？

據外媒報道稱，今年秋季上線的Apple Watch Series 8預估將會採用全新的平面設計，以幫助區分該型號，並使其與其他產品保持一致。



與往常一樣，Apple智能手錶是每年熱議的話題。去年有傳言稱Apple Watch Series 7將採用方形直角邊設計，以配合當前iPhone的設計。但當Apple Watch Series 7亮相後，我們就知道了這些爆料並不實。但根據YouTuber和Apple泄密者Jon Prosser的說法，Apple Watch Series 8有望採用這樣的設計，並展示了相關的渲染圖。

Apple Watch Series 8相關的渲染圖出來了，方正平面屏幕會出現？

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從圖中我們可以看出，Apple Watch Series 8的起售價或為399美元，至少擁有紫色和黑色兩款配色；而它的顯示屏的玻璃蓋板將是平的，顯示器似乎也增長了一點。然而，最重要的是，有一件事保持不變：Apple手錶顯示屏的設計依然為「方形」，不像Samsung、Google或其他製造商那樣採用圓形面板。

據消息人士透露，該製造商去年一直在進行的重新設計的Apple Watch項目實際上是為第8代而不是去年的第7代設計的。另外有傳言稱，Apple不只是想為新款Watch Series 8配備一些新的運動功能，還有一些新功能可以監測心臟健康和測量體溫，甚至有望支持衛星連接。

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