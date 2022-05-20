Garmin Instinct 2 Solar X 海賊王聯名智慧手錶　路飛限定版開箱

迎接尾田榮一郎老師筆下的知名人氣漫畫《ONE PIECE 海賊王》連載 25 周年，智慧穿戴裝置品牌 Garmin 全新打造聯名智慧腕錶「Instinct 2 Solar 海賊王亞洲限定版」，化身為滿載 Outdoor 科技的強大夥伴，帶領海賊迷一同航向偉大的航路。今回『3C潮好玩』欄目特別預定了 Instinct 2 Solar 海賊王「草帽小子」路飛限定版，搶先感受「海賊王に俺はなる（我要成為海賊王！）」的氣魄。



Garmin Instinct 2 Solar 海賊王聯名錶 – 路飛限定版開箱。我要成為海賊王！

Garmin「Instinct 2 Solar 海賊王亞洲限定版」為全球第一款《海賊王》聯名智慧錶款，以Instinct 2 Solar 本我系列 GPS 智慧腕錶為原型，《海賊王》三大要角：路飛、卓洛、索柏動畫角色的經典元素與配色融入其中。整體包裝除了有「草帽小子」路飛的帥氣英姿，更以仿木紋寶藏箱的形式設計打造，翻開盒蓋的瞬間真有種開啟祕寶的興奮。

Garmin「Instinct 2 Solar 亞洲限定ONE PIECE秘寶箱」，這次開箱的是路飛限定版。

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Garmin「Instinct 2 Solar 亞洲限定ONE PIECE秘寶箱」路飛限定版運用了路飛造型中的紅、黃為錶圈與按鍵設計，錶盤上有著「草帽海賊團」旗幟的黑色為主體，並於環扣細節點綴海賊旗幟符號。

承襲 Garmin Instinct 2 Solar 本我系列 GPS 智慧腕錶的實用功能與特色，像是獨家 Power Glass 太陽能充電鏡面，並支援包含跑步、登山健行、健身、攀岩、衝浪、風箏衝浪、風帆等超過 30 種室內外運動模式，以及心率、壓力指數、血氧、進階睡眠監測等全天候健康監測，讓成為海賊王的路上永遠以最佳狀態面對每一次挑戰。

Garmin Instinct 2 Solar亞洲限定ONE PIECE秘寶箱已正式開賣，售價為港幣3999元。

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