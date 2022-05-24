Honor 70全系列將搭載天璣9000 更備IMX800傳感器拍攝效能有保證
撰文：中關村在線
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5月24日 榮耀手機正式宣佈，榮耀70系列搭載天璣9000高端旗艦晶片，還將全系搭載IMX800大底主攝，新機將於5月30日正式發布。
據爆料，榮耀70系列將有榮耀70 Pro+、榮耀70 Pro、榮耀70三款手機，充電功率有100W和66W兩檔。
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天璣9000採用台積電4nm製程，性能、功耗方面的進一步強化，搭載天璣9000的手機單核成績達到1300分，多核成績達到4300分左右，安兔兔跑分超101萬。
榮耀60系列發布後出貨量一直居高不下，也一舉幫助榮耀拿到出貨量第一的位置。這次榮耀70的表現值得期待。
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