傳iPhone 14前置自動對焦鏡頭將改由LG提供　成本較之前貴3倍

據ET新聞網報道，iPhone 14將配備更昂貴的「高端」前置攝像頭，具有自動對焦功能，部分產品首次在韓國製造。



據報道，蘋果選擇了韓國公司LG Innotek，與日本的Sharp一起供應iPhone 14的前置攝像頭。據稱，該公司原本計劃將iPhone 15的前置攝像頭改由LG提供，但將該計劃提前到今年。

iPhone 14的前置鏡頭將改由LG提供，令成本上升近三倍。

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據稱，這一改變是由於蘋果將前置攝像頭重新歸類為「高端」組件。據稱，新的前置攝像頭的成本比以前的iPhone型號中的攝像頭單元幾乎高出三倍。

該報告呼應了分析師郭明錤之前的一個傳言，該傳言稱iPhone 14的前置攝像頭將首次支持自動對焦。郭明錤說，所有四款iPhone 14，包括iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，都將配備升級後的前置攝像頭，具有自動對焦和更寬的ƒ/1.9光圈。

更大的光圈將使更多的光線通過鏡頭，到達iPhone 14機型的前置攝像頭的傳感器，從而提高圖像質量。郭台銘說，這些攝像頭的升級可以為人像模式的照片和視頻提供更好的景深效果，而自動對焦可以改善FaceTime和Zoom視頻通話時的對焦。相比之下，所有iPhone 13機型的前置攝像頭都有一個固定的焦點和一個較小的ƒ/2.2光圈。

據稱，LG Innotek現在正準備在iPhone 14於9月發布之前大規模生產該設備的前置攝像頭。

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