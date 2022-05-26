網傳疑似Xiaomi 12S實機曝光　搶先推出的小米 x Leica首作是它？

日前小米正式宣佈將與經典相機品牌 Leica 合作，消息傳出後不少人對品牌首款採用 Leica 鏡頭裝置感興趣。較早前有印上 Leica 字樣的小米手機照片在網絡流傳，疑似即將推出的 Snapdragon 8+ 機型 Xiaomi 12S。



國內爆料達人「宋敬亭」早前在微博帳號，展示了疑似小米原型手機的實機照片。這款外觀跟 Xiaomi 12 系列高度相似作品，機背型號貼紙印上了 2206123SC 字樣，跟更早時份於 IMEI 數據庫登錄、小米旗下手機 Xiaomi 12S 型號相同，從外型上亦似乎貼合。

網傳Xiaomi 12S系列會採用Leica鏡頭，並成為小米x Leica首作。

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相片中可以看到，疑似 Xiaomi 12S 的攝像模組，採用了跟 Xiaomi 12 相近的一大兩細垂直三攝像模組設計，不同之處為右下方閃光燈位置印上了 LEICA 字樣；由於原相像素關係，較難推斷手機採用的鏡頭型號，或可能為手機常見的 Vario-Summicron 變焦鏡頭組。

綜合現有資訊，可能為首批採用 Leica 鏡頭組的 Xiaomi 12S，將配置高通新代旗艦晶片組 Snapdragon 8+，其他配置或基本沿用 Xiaomi 12 規格設計，代表頗大機會保留一大屏一細屏的手機組合。

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