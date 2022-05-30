HUAWEI Watch GT 3 Pro實試　加入心電圖支援水深30米　水陸皆宜

HUAWEI Watch GT 3 Pro 是上年HUAWEI Watch GT 3 的升級版本。該智能手錶除了加入鈦金屬款以及陶瓷款外，功能上比上代還有提升，分別加入了ECG心電圖分析、動脈硬化風險篩查及支援最大深度30米的自由潛水等。



今次就同大家一齊測試這款全新 Watch GT 3 Pro 手錶！

HUAWEI Watch GT 3 Pro功能實試，陸地水底都能應付。

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HUAWEI Watch GT 3 Pro 外觀設計上與 Watch GT 3 最大分別是改用藍寶石玻璃鏡面設計，整體厚度相比上一代減少0.5mm，2.5D弧面設計更趨自然，與一般傳統手錶並沒有太多分別，錶身側邊就採用了霧面磨砂，今代提供黑(鈦金屬)及白(陶瓷款)兩色。

HUAWEI Watch GT 3 Pro 並沒有提供LTE版，只能透過藍牙連接的方式進行通話，並沒有獨立撥打電話的功能。同時 HUAWEI Watch GT 3 Pro 沒有獨立的 WiFi 功能，因此要安裝第三方應用則需要透過手機來安裝。

至於規格方面，Watch GT 3 Pro 鈦金屬款採用了更大1.43 吋 (466 x 466) AMOLED 屏幕，至於陶瓷款就採用1.32 吋 (466 x 466) AMOLED 屏幕，內建4GB RAM + 32GB ROM。而續航力方面，陶瓷款電池容量為292mAh、金屬款電池容量為500mAh，並分別提供7天及14天續航力。

HUAWEI Watch GT 3 Pro 於音樂功能上，同樣沒有綁定在 HUAWEI Music 上，用家可以獨立導入 MP3。

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 還加入ECG心電圖分析，用戶只需以指尖輕觸腕錶側電極，採集 30 秒心電信號，配合華為心電圖分析提示軟件即能提供心電圖報告，提示成人竇性心律、心房顫動、室性早搏和房性早搏。此外，HUAWEI WATCH GT 3 Pro延續WATCH GT系列的全面健康管理方案，支援心率、血氧、體溫、科學睡眠、壓力等全方位健康資料偵測。

產品配備高性能的PPG及ECG感應器，融合檢測脈搏波傳導速度，精準篩查動脈硬化風險，並且提供專業健康建議，實現全天候血管健康管理。

此外，Watch GT 3 Pro全新自由潛水模式，可支援最大深度30米的自由潛水運動，通過200輪加壓防水測試，符合潛水設備工程標準EN13319規定，耐鹽水性能、耐高低溫性能、防震性能、抗外力性能等均通過了嚴格的測試標準。產品新增深度氣壓計，支援潛水關鍵資訊即時顯示，同時搭載陸地閉氣訓練功能，用戶可制定適合自己的閉氣訓練計劃，進行呼吸和閉氣訓練及測試，進一步分析及提升自己的閉氣能力。至於其他運動功能方面，Watch GT 3 Pro 則設有100種以上的運動模式，也可 GPS 在戶外慢跑的時候進行定位。

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 即起於零售商包括HUAWEI 沙田新城市廣場體驗店、1010、csl.、HKT、中國移動香港、中國電信澳門、百老匯、豐澤、蘇寧及衛訊發售，備有鈦金屬款及陶瓷款，建議零售價分別為港幣$2,988以及港幣$3,688。

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