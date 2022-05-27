Apple推出Pride Edition運動型錶帶　同志驕傲月彩虹產品還有這些

每年 6 月是一年一度的同志驕傲月（Pride Month），各大品牌多會響應這個充滿愛、平等以及自由的「彩虹月」。



今年 Apple 、RhinoShield犀牛盾率先拋出 Apple Watch 彩虹版錶帶及手機殼，搶先換上 2022 最新的彩虹單品，大聲說愛。

除了Apple Watch在同志驕傲月有彩虹產品外，還有這些品牌響應。

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2022 同志驕傲月 Apple Watch彩虹版運動型錶環

今年 Apple 推出的兩款全新 Apple Watch 彩虹版錶帶，都選用強調舒適、耐用、可調整的運動型錶環設計，設計團隊將原始彩虹色結合各種驕傲旗幟的顏色，包括淺藍色、粉紅色和白色，再以新技術去除錶帶上幾個雙層尼龍編織環，利用草寫風格顯示「pride」字樣。靈感來自 1984 年第一台 Macintosh 上顯示的原始「hello」問候語，賦予這個詞一種新穎的、3D 立體的外觀和感覺。彩虹版運動型錶環售價港幣379元。

2022 同志驕傲月 Nike x Apple Watch彩虹版運動型錶環

而另一款 Apple X Nike 彩虹版運動型錶環則展現彩虹的完整光譜，還有相映成趣的彩虹色 Nike「彈跳」錶面可搭配。運動型錶環與 Nike 的 Be True 系列一同表彰為後代拓展體育運動、激勵他人感受忠於自我之樂的人。彩虹版 Nike 運動型錶環售價港幣379元。

2022 同志驕傲月 RhinoShield犀牛盾「Love in All___」系列

懷抱「守護智慧科技、地球環境與個人風格」品牌使命的RhinoShield犀牛盾，今夏發表全新「Love in All___」 獨家設計系列，包括 11 款手機殼圖款、10 款個人化訂製手機殼圖款，以及 5 款 AirPods 保護套，透過不同的設計手法與細節融入「Love in All___」愛的多種形式，讓每個人能藉由圖款展現自我的理念，以及對平權的支持及尊重。

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