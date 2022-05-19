HUAWEI Mate Xs 2海外版發布　外摺式大屏　售1999歐元比國行貴

2022 上半年國產摺屏手機新作不少，但能往海外銷售型號就相當有限。相對華為早前推出的外摺屏旗艦新作 Mate Xs 2，就剛發表了海外版本，以 1,999 歐元（約港幣 $16,440）價格，帶來 7.8 吋 OLED 大屏、兼 255g 超輕機身體驗。



預計在六月於歐洲市場推出的 Mate Xs 2，將具備白、黑跟紫色款選擇，機身售價 1,999 歐元（約港幣 $16,440），只提供 8GB RAM、512GB UFS 儲存單一版本。

海外版的HUAWEI Mate Xs 2售價比國行版貴，並只有512GB UFS版本。

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與國行版本一樣，Mate Xs 2 海外版主要配備 7.8 吋 2,480 x 2,200 解像度 OLED 螢幕，支援 120Hz 畫面更新率，摺合後即化身常見 19：9 比例 6.5 吋副屏幕，能作正常手機操作使用。

擁有相比前代 300g 重量輕巧得多的 255g 機身，Mate Xs 2 跟華為其他新款手機一樣，配備定製版 Snapdragon 888 4G 晶片組，鏡頭部份採用由 5,000 萬像主鏡、800 萬像 3x 長焦跟 1,300 萬像廣角鏡組成三攝像模組，另外手機將內置 4,600mAh 及對應 66W SuperCharge 閃充。與國行版不同的是，這次 Mate Xs 2 將預載 EMUI 12 介面。

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