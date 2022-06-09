iOS 16升級｜部份舊iPhone用戶升級後 這幾個新功能還是用不了
撰文：中關村在線
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本次WWDC22發布了iOS 16操作系統，官方表示iPhone 8及以後的機型都可以升級。
不過由於機型配置不同，有些功能舊iPhone並不能使用，也有些功能是iPhone 13獨佔，外媒9to5Mac進行了總結，一起來看看吧。
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iPhone XR以上機型才能使用的功能：
「原況文字」識別視頻幀、快速操作、日語、韓語和烏克蘭語三種語言的識別、表情符號的識別；
利用Siri功能發現特定應用程序；
利用攝像頭添加藥物訊息；
使用APP中的圖像搜索，以及更豐富的查找、改進、識別等功能。
iPhone 11以上機型才能使用的功能：
英文實時字幕顯示功能。
iPhone 13獨佔iOS 16 功能：
拍攝人像時的前景模糊功能；
電影模式錄製時提高質量。
這些提到的功能之所以iPhone 8系列不能使用，是因為晶片性能不足，iOS 16的許多功能都需要A12及更高性能的晶片性能加持。目前iOS 16還存在着部分Bug，普通用戶可以觀望一陣再升級。
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iOS 16作出多方面改良 更新後可追上Android使用體驗與功能？Apple將部分iPad生產線由中國遷往越南 確保供應鏈多樣化抗風險Apple VR/AR系統RealityOS商標曝光 WWDC22上會透露相關訊息？Apple推出Pride Edition運動型錶帶 同志驕傲月彩虹產品還有這些買手機｜盤點旗艦手機的4大優勢 性價比越用越高絕對值得購買4招教你提高手機儲存空間 雲端儲存較穩陣 第三方擴容風險大
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